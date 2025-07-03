Министры от партии «Ликуд», входящей в правящую коалицию, направили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху письмо с требованием аннексировать оккупированный Западный берег до конца текущего месяца.

По сообщениям израильских СМИ, в письме содержится призыв утвердить аннексию до начала парламентских каникул. Авторы обращения ссылаются на «исторические достижения», достигнутые в последние месяцы, и настаивают, что «пришло время утвердить решение правительства о реализации своего суверенного права».

Министры требуют, чтобы Западный берег был официально присоединен к Израилю в ближайшие недели. Они утверждают, что после успехов в противостоянии с Ираном необходимо устранить внутреннюю угрозу и не допустить «новой бойни в сердце страны».

В письме также упоминается «стратегическое партнерство, поддержка и помощь» со стороны президента США Дональда Трампа и Вашингтона. Министры заявляют, что аннексия необходима именно сейчас, поскольку перспектива создания независимого палестинского государства представляет «экзистенциальную угрозу» для Израиля.

Министр финансов Бецалель Смотрич поддержал инициативу. Он выразил удовлетворение позицией своих коллег.

Министр юстиции Ярив Левин также выступил за аннексию. Он заявил, что «пришло время аннексии оккупированного Западного берега» и подчеркнул: «Упускать такую историческую возможность нельзя».

По его словам, текущий момент — это «уникальная возможность», выходящая за рамки внутриполитических споров. Израиль, считает он, должен ею воспользоваться.

В ультраправом правительстве Нетаньяху идею аннексии поддерживает значительная часть министров.

В ноябре 2024 года Смотрич уже заявлял, что возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США станет «шансом для аннексии израильских поселений, построенных на захваченных палестинских землях Западного берега».