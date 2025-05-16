Новые власти Сирии ведут переговоры о печати обновленной национальной валюты за рубежом — в Объединенных Арабских Эмиратах и Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника. Таким образом Сирия впервые за долгие годы откажется от печати денег в России, которая подхватила этот контракт вслед за уходом европейцев после начала гражданской войны. Планируется и редизайн — с новых банкнот исчезнет портрет Башара Асада.

Ключевым партнером по переговорам выступает компания Oumolat в Абу-Даби, куда в мае приезжали министр финансов Сирии и глава Центробанка. Кроме того, интерес проявили немецкие фирмы Giesecke+Devrient и Bundesdruckerei, хотя последняя заявила, что в переговорах не участвует. Подвижки в переговорах стали возможны после того, как в феврале Евросоюз частично снял санкции с финансового сектора Сирии — в частности, позволив печать валюты.

Решение о выпуске новых банкнот совпало с усилиями Дамаска по восстановлению экономических связей. Так, на днях Сирия подписала с ОАЭ соглашение на $800 млн о развитии порта Тартус — это первая крупная сделка после того, как США при администрации Дональда Трампа объявили о снятии санкций и признании нового руководства в Дамаске. За счет диверсификации партнеров Сирия рассчитывает ослабить зависимость от Москвы, которая сохраняет военное присутствие и оказывает экономическую поддержку с декабря прошлого года.

Острый дефицит наличности вынуждает сирийские власти действовать быстро. По данным местных банков, в стране наблюдается недостаток банкнот, а черный рынок живет по своим правилам: доллар торгуется на уровне около 10 тыс. фунтов — против 15 тыс. еще до смены власти. Для сравнения: до войны в 2011 году доллар стоил 50 сирийских фунтов.