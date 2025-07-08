ПОЛИТИКА
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ЕС готов к торговой войне с США
Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что ЕС готов ввести ответные меры против США, если Вашингтон откажется от справедливых условий торговли
ЕС готов к торговой войне с США
Министр финансов Германии Ларс Клингбайль / Reuters
8 июля 2025 г.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль предупредил, что Европейский союз готов принять контрмеры против США, если торговые переговоры с администрацией Дональда Трампа завершатся не в пользу Европы. Об этом он заявил 8 июля, его цитирует The Guardian.

«Мы хотим соглашения с американцами, но я скажу вам четко: соглашение должно быть справедливым. И если нам не удастся этого добиться, ЕС должен защитить свою экономику», — подчеркнул министр.

По его словам, торговые пошлины, предложенные США, «угрожают рабочим местам по обе стороны Атлантики» и ведут к эскалации.

«Эта торговая война вредит всем и должна быть остановлена», — добавил Клингбайль.

Речь идет о предложении Вашингтона ввести 10-процентную пошлину на большинство европейских товаров в обмен на уступки со стороны ЕС в автомобильной, авиационной и медицинской промышленности.

В тот же день с критикой в адрес США выступила и министр финансов Швеции Элизабет Свантесон, назвав это предложение «очень плохим».

ЕС ранее предложил компромисс — установить универсальную 10-процентную пошлину на экспорт в США с рядом исключений. Однако переговоры остаются напряженными.

6 июля президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, который обе стороны охарактеризовали как «конструктивный».

Несмотря на это, в Брюсселе нарастает недовольство позицией Вашингтона. Германия, возглавляемая канцлером Фридрихом Мерцем, настаивает на скорейшем заключении равноправного соглашения.

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