ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Ресурсная сделка США и Украины — уже на днях?
Страны готовятся подписать соглашение о совместной разработке украинских ресурсов. В Минфине США заявили, что вскоре ждут делегацию из Киева
Ресурсная сделка США и Украины — уже на днях?
/ AFP
3 апреля 2025 г.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что украинская делегация может прибыть в Вашингтон в конце этой или в начале следующей недели для подписания пересмотренной версии соглашения по природным ресурсам. По его словам, новый проект договора, вызвавший критику в Киеве из-за расширенных прав США на украинские ресурсы и отсутствия гарантий безопасности, является «тем же самым соглашением», что обсуждалось ранее.

По данным источников Reuters и Financial Times, новая версия договора включает полный контроль США над доходами от добычи нефти, газа и других ископаемых — как в государственном, так и в частном секторе. Все вырученные средства должны быть немедленно переведены в иностранную валюту для погашения долга за американскую помощь с процентом в 4% годовых. Кроме того, доступ Украины к прибыли возможен только после полной выплаты долга, а изменение условий соглашения возможно лишь с одобрения США.

Согласно утечкам в СМИ и утверждению украинского депутата Ярослава Железняка, новая сделка не включает пунктов о гарантиях безопасности, на которых настаивал Киев. Управление средствами передается фонду с пятиместным советом, трое из которых назначаются США и получают право вето. Несмотря на обеспокоенность в Киеве, администрация Трампа, по информации издания FT, готова обсуждать частичные корректировки условий.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us