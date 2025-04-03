Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что украинская делегация может прибыть в Вашингтон в конце этой или в начале следующей недели для подписания пересмотренной версии соглашения по природным ресурсам. По его словам, новый проект договора, вызвавший критику в Киеве из-за расширенных прав США на украинские ресурсы и отсутствия гарантий безопасности, является «тем же самым соглашением», что обсуждалось ранее.

По данным источников Reuters и Financial Times, новая версия договора включает полный контроль США над доходами от добычи нефти, газа и других ископаемых — как в государственном, так и в частном секторе. Все вырученные средства должны быть немедленно переведены в иностранную валюту для погашения долга за американскую помощь с процентом в 4% годовых. Кроме того, доступ Украины к прибыли возможен только после полной выплаты долга, а изменение условий соглашения возможно лишь с одобрения США.

Согласно утечкам в СМИ и утверждению украинского депутата Ярослава Железняка, новая сделка не включает пунктов о гарантиях безопасности, на которых настаивал Киев. Управление средствами передается фонду с пятиместным советом, трое из которых назначаются США и получают право вето. Несмотря на обеспокоенность в Киеве, администрация Трампа, по информации издания FT, готова обсуждать частичные корректировки условий.