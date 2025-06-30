Израиль поможет Германии создать киберзащиту страны под кодовым названием «Киберкупол» — аналогия израильской системы ПВО «Железный купол».

Во время визита в Израиль 29 июня министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о планах создать совместный германо-израильский центр киберисследований и углубить сотрудничество спецслужб двух стран.

Этот визит отражает стратегический разворот: Германия стремится перенять израильский опыт в сфере обороны на фоне растущих угроз со стороны России и Китая — несмотря на военные преступления Тель-Авива.

«Одна только военная мощь больше не обеспечивает безопасность. Нам необходимо укрепить и гражданскую оборону», — заявил Добриндт в интервью Bild.

«Киберкупол» станет платформой для обмена разведданными, разработки решений в области кибербезопасности и подготовки специалистов по цифровой обороне — по образцу израильской модели.

Немецкие СМИ в этом контексте напоминают о скандалах с прослушкой, когда израильское ПО Pegasus использовалось для слежки за видными политиками, журналистами и военными в десятках стран. Потому непонятно, насколько безопасным для Берлина будет сотрудничество с Израилем в проекте «Киберкупола».

Германия, ранее осторожная в вопросах перевооружения, теперь активно усиливает армию в рамках обязательств перед НАТО. В мае канцлер Фридрих Мерц пообещал сделать немецкую армию самой сильной в Европе.

Тем временем внутри ФРГ обостряется спор по поводу поставок оружия Израилю. Глава МИД Йоханн Вадепфуль в конце мая подтвердил, что Берлин продолжит экспорт вооружений, несмотря на массовые жертвы среди гражданского населения в Газе. По данным опроса Insa, 58% граждан Германии поддерживают временную приостановку поставок, а более 70% считают действия Израиля недопустимыми. Но это не мешает правительству Мерца вооружать Израиль и закупать его вооружения.

С октября 2023 года по май 2025-го Германия одобрила экспорт оружия в Израиль на сумму почти €485 млн — от радаров до компонентов бронетехники. Критики обвиняют Берлин в соучастии в войне, которую многие уже называют геноцидом.



