Угроза стабильности и безопасности

«Спустя три десятилетия после Дейтонского мирного соглашения я могу вам сказать: НАТО по-прежнему твердо привержено стабильности этого региона и безопасности Боснии и Герцеговины. Мы не позволим поставить под угрозу с трудом завоеванный мир», — заявил генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Сараево.

Этот визит стал первым посещением республики после вступления Рютте на пост главы альянса в прошлом году. В стране уже 20 лет действует штаб НАТО, осуществляющий подготовку ее вооруженных сил по стандартам альянса. Также в стране размещен и значительный контингент международных сил EUFOR.

Глава Североатлантического блока встретился с тремя членами многоэтнического президентства балканской страны — института, созданного в соответствии с мирным соглашением, положившим конец войне 1992–1995 годов между боснийцами, сербами и хорватами, в результате которой погибли свыше 100 000 человек.

Согласно Конституции государства, президентство состоит из трех членов, избираемых одновременно на четыре года: один бошняк и один хорват от Федерации Боснии и Герцеговины, один серб — от Республики Сербской.

Рютте пообещал «непоколебимую» поддержку территориальной целостности Боснии со стороны военного альянса. «Давайте проясним: сейчас не 1992 год, и мы не допустим возникновения вакуума безопасности», — подчеркнул он.

Генсек добавил, что «любые действия, подрывающие соглашение, конституционный порядок или национальные институты, неприемлемы, а подстрекательская риторика и действия опасны, поскольку они представляют прямую угрозу стабильности и безопасности Боснии и Герцеговины».

Как 30 лет назад

Спустя почти 30 лет после окончания кровопролитной войны в стране вновь вспыхнула напряженность.

Законодатели от боснийских сербов экстренно приняли законы, запрещающие деятельность на территории Республики Сербской — в регионе с сербским большинством, составляющим около половины федеративной страны, важнейших госструктур Боснии: суда, генпрокуратуры, Высшего судебного и прокурорского совета, а также ключевого силового ведомства Агентства по расследованиям и защите (SIPA).

Также внесены изменения в Уголовный кодекс РС, вводящие тюремное наказание и запрет на работу в госорганах для выходцев из Республики Сербской, не выполнивших распоряжение о выходе из боснийских госструктур.

Другая часть государственного образования — это федерация, которой управляют боснийцы, в основном бошняки-мусульмане, и хорваты.

Боснийские власти расценили решения Республики Сербской, принятые ее парламентом и подписанные ее пророссийским лидером Милорадом Додиком, как противоречащие боснийской конституции и Дейтонским соглашениям, остановившим 30 лет назад кровопролитную войну в Боснии и заложившим основы ее государственного устройства.

Вице-президент Республики Сербской, представляющий мусульман-бошняков, Чамил Дуракович обвинил Додика, давнего сторонника распада Боснии, в «совершении госпереворота».

Поддержка со стороны Москвы

Действия боснийских сербов стали ответом на вынесение приговора в прошлом месяце Милораду Додику. Он был признан виновным за неповиновение решениям главного международного посланника, курирующего мир в Боснии.

12 марта Государственное агентство расследований и охраны (SIPA) получило от прокуратуры Боснии и Герцеговины приказ помочь арестовать Додика, премьер-министра Радована Вишковича, а также председателя Народной скупщины РС Ненада Стевандича.

Милорад Додик отвергает вынесенный ему приговор — год тюрьмы и шесть лет запрета занимать выборные должности, называя его «антисербским». Политик подвергся санкциям со стороны США и Британии за свою сепаратистскую деятельность, но при этом пользуется поддержкой президента России Владимира Путина.

США и ключевые европейские страны осудили действия Додика, а российский лидер выразил «солидарность».

В частности, лидера Республики Сербской раскритиковал американский госсекретарь Марко Рубио. По его мнению, действия Додика «подрывают институты Боснии и угрожают ее безопасности и стабильности».

Эти заявления из Вашингтона опровергли слова Додика, утверждавшего ранее о том, что его поддерживает новая американская администрация Дональда Трампа.

В ответ глава Республики Сербской заявил, что разглядел в словах главы Госдепа США «рецидивы администрации Джо Байдена».

Случившееся вызывает серьезные опасения — происходят столкновения между боснийской и сербской полицией, подобные тем, что были в начале Боснийской войны в 1992 году. Тогда сербы выступили против независимости Боснии от бывшей Югославии и начали формировать собственное мини-государство с целью объединения его с Сербией.

В ответ на резкое усиление напряженности Европейские миротворческие силы в Боснии (EUFOR) заявили об увеличении численности своих войск в стране.

Сербский член президиума Боснии Желька Цвиянович после встречи с Марком Рютте заявила, что неправильно «постоянно и несправедливо обвинять одну сторону, а не смотреть на первопричины». В то время как Денис Бечирович, боснийский член президиума, назвал действия сербов «жестоким нападением на конституционный порядок». По его мнению, «дестабилизация этой части Европы пойдет на пользу только Москве».

Политика Запада оказалась неэффективной

Схожую точку зрения разделяет преподаватель Оксфордской школы глобальных и региональных исследований Димитар Бечев. По его словам, основная цель РФ — сохранение текущего статус-кво и удержание Боснии в подвешенном состоянии.

«Республика Сербская не действует в одиночку: она создала альянс единомышленников, куда входит не только Россия, но также руководители Сербии и Венгрии Александр Вучич и Виктор Орбан. И они даже сильнее, чем [президент РФ Владимир – ред.] Путин, вовлечены в эту игру, в частности, оказывая Республике Сербской и ее нынешнему руководству материальную поддержку», — считает политолог.

По его словам, подрывная деятельность приносит Москве свои плоды: интеграция Боснии в НАТО и ЕС идет крайне медленно, а политика Запада оказывается неэффективной.

«Так или иначе, сложившиеся в регионе благоприятные для Кремля условия позволяют ему играть значимую роль при непропорционально малых издержках. Поддерживая сепаратизм Республики Сербской, Россия может, во-первых, препятствовать и без того медленной интеграции БиГ в НАТО и ЕС», — уверен специалист.

Эксперт полагает, что, во-вторых, это помогает отвлекать США и их европейских союзников от более насущных вопросов вроде войны в Украине.

«И в-третьих, поддерживать нынешний дисбаланс и состояние неустойчивости. Приходится признать, что ни ЕС, ни США так и не нашли рычагов воздействия на Москву, которые заставили бы ее изменить политику на Балканах», — резюмировал аналитик.



