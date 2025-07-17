ПОЛИТИКА
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Кремль не в курсе штрафов за поиск в интернете
Кремль не знал о законопроекте о штрафах за поиск «экстремистских материалов» в интернете, который Госдума уже одобрила во втором чтении
Кремль не в курсе штрафов за поиск в интернете
Дмитрий Песков / Reuters
17 июля 2025 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с законопроектом о штрафах за интернет-поиск экстремистских материалов.

«Я не знаком с этой инициативой депутатов… Не знаю деталей, поэтому не имею возможности комментировать», — отметил Песков. По его словам, тема вызвала широкий общественный резонанс.

«Нужны подробные объяснения, чтобы ответить на вопросы людей», — добавил он.

Ранее парламент одобрил законопроект во втором чтении. За документ проголосовали 285 депутатов, 19 были против, 20 воздержались.

Законопроект предусматривает штрафы до 5 тыс. рублей за заведомый поиск и доступ к «экстремистским материалам» в интернете, в том числе с использованием VPN. Применение VPN приравнивается к отягчающему обстоятельству.

Кроме того, предусмотрены штрафы за рекламу сервисов обхода блокировок: до 80 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. для юридических.

Если закон примут окончательно, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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