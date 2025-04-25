ВОЙНА В ГАЗЕ
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Трамп: «Мы должны быть добры к Газе»
Президент США заявил, что в разговоре с Нетаньяху настоял: нужно открыть доступ гуманитарным поставкам в эксклав
Трамп: «Мы должны быть добры к Газе»
/ Reuters
25 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху призвал его разрешить доставку продовольствия и медикаментов в сектор Газа. По словам Трампа, он подчеркнул: «Мы должны быть добры к Газе. Эти люди страдают».

С начала марта гуманитарная помощь в палестинский анклав не поступает. Израиль настаивает, что не позволит ввозить грузы до тех пор, пока ХАМАС не освободит всех оставшихся заложников. Между тем Всемирная продовольственная программа ООН заявила 25 апреля, что полностью израсходовала свои запасы продовольствия в Газе.

«Мы этим занимаемся. Есть острая потребность в лекарствах и еде — и мы решаем этот вопрос», — сообщил Трамп журналистам на борту Air Force One. Он также отметил, что Нетаньяху «воспринял это хорошо».

По данным властей Газы, с начала войны в октябре 2023 года в регионе погибли более 51 300 человек. ООН заявляет, что ситуация в эксклаве продолжает ухудшаться: голод охватывает все больше населения, углубляется дефицит лекарств, а раненые остаются без помощи.

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