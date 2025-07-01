Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь выступил с резкой критикой в адрес католикоса всех армян Гарегина II. В заявлении, опубликованном на его странице в Facebook, глава правительства обвинил предстоятеля Армянской апостольской церкви в нарушении церковного обета.

По словам Пашиняна, Гарегин II имеет ребенка, что противоречит канонам церкви. Премьер подчеркнул, что лицо, нарушившее обет безбрачия, не имеет права занимать пост католикоса.

Он призвал главу церкви добровольно покинуть патриархат.

Заявление Пашиняна прозвучало на фоне обострения конфликта между властями и представителями духовенства. Утром 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности прибыли в резиденцию католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа. Однако операция была прервана после сопротивления со стороны верующих и священнослужителей.

Два дня назад, 25 июня, Следственный комитет Армении сообщил о раскрытии плана подготовки терактов с целью захвата власти. В деле фигурируют представители оппозиционного движения «Священная борьба», в том числе архиепископ Баграт Галстанян. В домах духовенства и сторонников движения прошли обыски, вечером того же дня суд арестовал нескольких фигурантов.

В Армянской апостольской церкви считают, что антицерковная политика правительства имеет ярко выраженный политический характер и направлена на подрыв авторитета церкви внутри страны и за ее пределами.