Катарские и египетские посредники ожидают от Израиля внесения правок в план вывода войск из сектора Газа, представленный на консультациях в Дохе. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на информированный источник.

«Посредники ожидают от Израиля внесения правок в карты вывода войск из сектора Газа», — заявил собеседник канала. По его словам, обновленный документ может быть представлен в субботу или воскресенье.

Ранее агентство Agence France-Presse сообщило, что стремление Израиля сохранить военное присутствие в эксклаве осложняет переговорный процесс. По словам палестинских источников, израильская сторона в пятницу представила карту, которую в Газе расценили как план передислокации и перегруппировки, а не полного отвода войск.

По утверждению одного из собеседников агентства, документ предполагает сохранение израильских сил более чем на 40% территории сектора.

6 июля Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США возобновили консультации в Дохе. Цель — добиться прекращения огня и освобождения удерживаемых в Газе израильских пленников.

8 июля официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что прямые переговоры между сторонами пока не начались. По его словам, катарские и египетские посредники продолжают отдельные консультации с представителями ХАМАС и Израиля, пытаясь преодолеть разногласия и согласовать рамки возможного соглашения.

Он подчеркнул, что достижение договоренностей о прекращении огня потребует времени.