Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая по итогам саммита ОЭС в Ханкенди, заявил, что Анкара будет поддерживать все шаги, направленные на мирное будущее Сирии, ее восстановление и возвращение к стабильности.

«Как мы были рядом с народом Сирии с первых дней войны, так и сейчас будем рядом в процессе восстановления и укрепления мира», — сказал он.

Эрдоган отметил, что после решения США и европейских стран о смягчении санкций против Дамаска в регионе открылась новая перспектива.

«Мы верим, что сирийское руководство начнет действовать более активно на пути к восстановлению», — подчеркнул он.

Президент Турции сообщил, что процесс сближения между Анкарой и Дамаском продвигается ускоренными темпами.

«Мы развиваем сотрудничество с Сирией по всем направлениям. Сильная, стабильная и мирная Сирия — это в интересах всех ее соседей», — отметил он.

Он подтвердил, что Турция придает большое значение территориальной целостности Сирии и продолжает обеспечивать свою безопасность через такие операции, как «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира».

«Сирийские ресурсы должны служить только народу Сирии. Мы поддержим любые модели — от свободных торговых зон до логистических хабов, — которые повысят устойчивость региона», — добавил он.

Эрдоган вновь обозначил, что Турция не примет никаких решений, легитимирующих вооруженные формирования.

«Мы никогда не согласимся с планами, которые признают террористов или их структуры. Все вооруженные формирования должны быть распущены, а контроль над всей территорией Сирии должен вернуться к сирийской армии», — заявил он.

По словам Эрдогана, Анкара будет активно участвовать в экономическом развитии региона.

«Мы будем усиливать свои позиции не только на земле, но и за столом переговоров, отстаивая военные, дипломатические и экономические интересы Турции», — подчеркнул он.

Он добавил, что подход сирийского президента Ахмеда аш-Шары к происходящим процессам «не отрицательный, а, наоборот, обнадеживающий». Это, по его словам, открывает дополнительные возможности для продвижения.

Президент Турции сообщил, что на полях саммита обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос поставок газа в Сирию.

«Мой брат Ильхам сказал: «Я готов оказать любую поддержку». Это критически важно, потому что сегодня основная проблема Сирии — это энергия. Без газа невозможно восстановление», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция также старается помочь Сирии в энергетической сфере, но поддержка Азербайджана открывает новые возможности.

«После возвращения я немедленно передам эту весть министру энергетики. Он сообщит об этом президенту аш-Шара. Надеюсь, мы объединим усилия с Азербайджаном и вместе сделаем следующий шаг», — добавил он.

Турецкий лидер также отметил, что процесс отмены санкций уже запущен и будет продолжен: «Мы настроены усиливать этот процесс и переводить его в практическую плоскость. Это в интересах всех».