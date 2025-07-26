Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с сотрудниками Министерства иностранных дел заявил, что укрепление связей с соседними государствами является приоритетом внешней политики Ирана. Он подчеркнул, что дипломаты страны продолжали работать даже в условиях атак Израиля и США.

«Несмотря на закрытие некоторых представительств из-за военных действий, наши дипломаты не прекращали работу. Они доносили голос иранского народа до мира и поддерживали международные связи», — заявил Пезешкиан.

Он поблагодарил народ за проявленную стойкость: «Двенадцать дней шла мужественная и решительная оборона. Враг пытался подчинить страну, но наш достойный народ проявил солидарность и сопротивление, которое заслуживает уважения».

Ссылаясь на рекомендации верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, Пезешкиан отметил, что Иран будет и дальше продвигать курс, сочетающий дипломатию, безопасность и оборону. Он подчеркнул, что внешняя политика сосредоточится в первую очередь на тесном сотрудничестве с ближайшими соседями.

«Мы усилим отношения с Турцией, Туркменистаном, Азербайджаном, Афганистаном, Пакистаном, Ираком и странами Персидского залива. Только активное взаимодействие во всех сферах — от экономики до науки — позволит добиться значительных результатов», — сказал он.

Президент также подчеркнул важность взаимодействия с международными объединениями: «Мы будем расширять связи с партнерами по БРИКС и ШОС, включая Россию и Китай. Это будет происходить на основе взаимного уважения, достоинства и интересов».

Говоря о гуманитарной катастрофе в Газе, Пезешкиан осудил молчание Запада: «Европа и правозащитные организации говорят о гуманизме, но закрывают глаза на зверства, которые совершаются в Газе».

В завершение он призвал создать условия для возвращения на родину иранцев, живущих за рубежом, без каких-либо препятствий.