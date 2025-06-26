Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что стороны пока не достигли прогресса в согласовании даты следующего раунда мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом 26 июня сообщает агентство «Интерфакс».

По данным ТАСС, Песков также отметил, что Москва поддерживает усилия США по посредничеству в урегулировании конфликта. Ранее переговоры при участии американских представителей прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, впервые с первых месяцев полномасштабной войны.

Эти встречи позволили согласовать обмен пленными и вернуть тела погибших военных, но не привели к достижению соглашения о прекращении огня. Киев настаивает на нем при поддержке западных стран, однако Россия пока не выдвигала конкретных условий для перемирия.

Ожидается, что в случае нового раунда переговоров обсуждаться будут расширенные гуманитарные меры и возможные шаги к деэскалации, однако конкретных дат или форматов стороны пока не называют.