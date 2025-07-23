Президент Украины столкнулся с критикой внутри страны и за ее пределами после подписания закона, лишающего два ключевых антикоррупционных органа независимости.

22 июля Владимир Зеленский утвердил закон, расширяющий полномочия генерального прокурора над Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Теперь генпрокурор сможет передавать дела другим следственным органам и даже закрывать расследования — критики считают, что это разрушает всю систему борьбы с коррупцией.

В своем обращении Зеленский заявил, что новый закон якобы «поможет устранить влияние России» и ускорит наказание за преступления.

«Миллиардные дела годами зависают без результата, — сказал он. — Этот шаг гарантирует неотвратимость наказания».

Однако оппоненты рассматривают закон как попытку установить контроль над независимыми структурами. Сразу после его принятия вечером 22 июля в Киеве и других городах прошли протесты. В столице демонстранты держали плакаты с надписями «Мы выбрали Европу, а не автократию» и «Мой отец не за это погиб». К митингующим присоединился мэр Киева Виталий Кличко, открыто осудивший действия власти.

Пришла реакция и с Запада. Европейский союз предупредил, что ослабление антикоррупционных институтов может подорвать евроинтеграцию Украины, пишет Spectator.

«Это серьезный шаг назад», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кош.

Послы стран G7 провели экстренные консультации с украинскими чиновниками.

«Эти институты имеют ключевое значение для реформ и общественного доверия», — отметил представитель Европейской комиссии. Как отмечает Spectator, ЕС готов даже ввести санкции, чтобы заставить Зеленского восстановить полномочия НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро и САП были созданы в 2015 году при активной поддержке Запада — как условие предоставления помощи и сближения с ЕС. Теперь, на фоне продолжающейся войны и критической зависимости от внешней поддержки, Украина рискует потерять доверие своих главных партнеров.

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