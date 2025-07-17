Денис Шмыгаль — рекордсмен по времени пребывания в должности главы правительства в истории независимой Украины — пять лет у руля. Его премьерство выпало на крайне турбулентный период: и ковид, и начало войны. Все это время он оставался на своем посту, несмотря на то что его регулярно списывали, прогнозируя скорую отставку.

В среду стало известно: Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и роспуск действующего правительства. Решение принял президент Владимир Зеленский, который одновременно подписал документ о назначении Шмыгаля на новую должность — министра обороны Украины.

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — сказал Зеленский. Он призвал депутатов Верховной рады поддержать его инициативу.

Вместе с отставкой Шмыгаля кадровые перестановки затронули и других политиков. Экс-министр обороны Рустем Умеров, которого сменит Шмыгаль, по неофициальным данным, может перейти на одну из трех должностей — он может стать сотрудником СНБО, советником главы государства или послом Украины в США. Последний вариант косвенно подтверждал президент, но, как утверждает нардеп Ярослав Железняк, американская сторона пока не согласовала кандидатуру.

Вместе с тем, вместо Шмыгаля руководить правительством будет 39-летняя Юлия Свириденко. За ее назначение проголосовали 262 депутата, против выступили 22 народных избранника, воздержались — 26.

Свою карьеру она начала в 2008 году в частном секторе, где занималась финансовыми вопросами в совместном украино-андоррском предприятии «АМП». По данным СМИ, она владеет английским и китайским языками.

С 2015 года Свериденко сменила вектор и перешла на государственную службу, став советницей руководителя Черниговской областной горадминистрации. Уже в 2019 году она получила должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В конце декабря 2020 года была назначена заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. А спустя менее чем год — в ноябре 2021-го — стала первым вице-премьером и министром экономики Украины. На этом посту у нее были заметные успехи: в мае 2025-го Свириденко заключила с США сделку по редкоземельным металлам.

О кадровых перестановках в украинском правительстве TRT на русском поговорил с политологом Алексеем Якубиным.

— Как Денису Шмыгалю удалось так долго продержаться в должности главы правительства? Чем он запомнился на этом посту?

— Думаю, все дело в том, что Шмыгаль выстроил очень аккуратную, даже осторожную управленческо-политическую стратегию. Я бы назвал ее своеобразной даосской тактикой, в духе китайской философии: лучший император — тот, кого почти не видно, о котором только слышали, но никто толком не знает, чем он занимается.

Шмыгаль идеально вписался в эту роль. Он не строил себе медийный имидж, не стремился к публичной политической карьере. В инфополе появлялся только тогда, когда это было действительно необходимо. Премьерство для него не выглядело как стартовая площадка для будущей президентской кампании. И, возможно, именно это стало его формулой выживания.

Конечно, роль сыграл и определенный баланс интересов внутри олигархических групп. Таким группам был вполне удобен технократический премьер без политических амбиций. Зеленский — фигура активная, публичная, на передовой внимания. А Шмыгаль — в тени, без претензий.

— Почему в итоге принято решение об отставке?

— Как ни парадоксально, именно «даосская тактика» и сыграла с ним злую шутку. Потому что за годы войны накопилось множество сложных вопросов. Уже четвертый год идет война, экономика трещит, дефицит бюджета — около 400 млрд. Нужен постоянный контакт с американцами и другими партнерами. А Шмыгаль все так же продолжал тактику «тихого наблюдателя».

А это уже перестало устраивать Зеленского и его окружение. Офису президента, насколько можно судить, стало выгодно, чтобы премьер начал забирать на себя часть публичного негатива, например, по тем же вопросам ресурсной сделки. А Шмыгаль, по сути, от этого дистанцировался.

— Как можно оценить кандидатуру Юлии Свириденко?

— На ее стороне сыграло то, что она, занимаясь ресурсным соглашением, активно выстраивала контакт с американцами — это был ее профиль. Плюс, Шмыгаль за годы своей каденции, похоже, начал действовать слишком автономно, что тоже не очень устраивало Офис президента. На этом фоне было принято решение о перезагрузке кабмина.

По сути, мы наблюдаем третью попытку Зеленского выстроить кабинет министров. И, как видно, ключевое требование к новому премьеру — это лояльность и отсутствие личных политических амбиций. Свириденко за все время вице-премьерства таких амбиций явно не демонстрировала. Она четко следовала заданной линии, не высовывалась, занималась своим сектором — в данном случае ресурсным направлением.

Скорее всего, в Офисе ее воспринимают как идеальную фигуру «переходного технократа» — она без амбиций, но с полезными внешними контактами. Интересно и то, что смена произошла спокойно, без скандалов — Шмыгаль просто перемещается в кресло министра обороны. Власть, видимо, рассчитывает, что такая перезагрузка усилит управляемость и укрепит позиции самого Зеленского.

— Какие задачи нового главы правительства?

— Задача Свириденко — выстраивать коммуникацию с западными партнерами, обеспечивать ресурсы, особенно со стороны США. А вот политических заявлений от нее, по всей видимости, не ждут. Так ее, судя по всему, и видит Офис президента — в роли «безопасного» премьера.

Но будет ли все именно так, большой вопрос. В украинской политике всякое случается. К тому же стоит отметить, что Свириденко — лишь вторая женщина на посту премьера в истории Украины. Первая была Юлия Тимошенко, теперь снова Юлия — только Свериденко. Посмотрим, останется ли она в рамках технократической роли или со временем проявит собственные политические амбиции.