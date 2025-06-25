ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп: «С Украиной нужно что-то делать»
На закрытой встрече в Гааге президент США признал: ситуация с российско-украинской войной «совсем вышла из-под контроля». И призвал союзников к действиям
Трамп: «С Украиной нужно что-то делать»
/ Reuters
25 июня 2025 г.

На закрытой встрече лидеров НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в Украине «совсем вышла из-под контроля», передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с переговорами. По его словам, «с Украиной нужно что-то делать», хотя конкретные шаги он не озвучил. В кулуарах это заявление расценили как сигнал о возможной перезагрузке американской линии по урегулированию конфликта.

Трамп неоднократно обещал прекратить войну между Россией и Украиной, а теперь — будучи президентом — признал, что переговоры зашли в тупик. В апреле он выражал разочарование как Зеленским, так и Путиным. Тем не менее, на саммите НАТО он вновь заявил о «небольшом прогрессе» и начал личную встречу с украинским лидером, которую назвал «фантастической».

Переговоры Москвы и Киева продолжаются: с мая стороны уже дважды встречались в Стамбуле и обменялись предложениями по меморандуму о прекращении огня. Практическими итогами стали несколько обменов пленными и телами погибших. По данным украинской стороны, в июне Россия передала более 6 тыс. тел.

Зеленский ранее утверждал, что у Трампа есть «рычаг давления», способный положить конец войне. В Кремле же подчеркивали совпадение с позицией США в вопросе невозможности вступления Украины в НАТО.

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