Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будущее отношений между ЕС и Китаем зависит от позиции Пекина по войне в Украине. Выступая перед Европарламентом, она обвинила Китай в содействии российской военной экономике и призвала отказаться от подобного сотрудничества.

«Китай де-факто способствует военной экономике России», — сказала фон дер Ляйен. Она предупредила, что действия Пекина станут «определяющим фактором» в отношениях с Европой.

Ее заявление прозвучало в преддверии саммита ЕС—КНР, который запланирован на 24–25 июля в Китае. По данным Politico, Пекин может сократить программу саммита на фоне растущей напряженности.

Ранее, 4 июля, китайская сторона заявила, что не допустит поражения России на украинском фронте, опасаясь, что это приведет к концентрации США на Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Пекине также отметили, что затягивание конфликта на руку Китаю, поскольку сдерживает Запад.

Тем не менее, власти КНР утверждают, что не оказывают Москве военной или финансовой поддержки. В ЕС такие заверения ставят под сомнение. Брюссель настаивает, что сотрудничество китайских компаний с российским ВПК — прямая угроза, и требует немедленно прекратить любую материальную помощь.

Фон дер Ляйен также предъявила Пекину экономические претензии. По ее словам, европейские компании сталкиваются с ограничениями на китайском рынке, в то время как китайские производители получают односторонние преимущества.

«Если мы хотим двигаться вперед, нужно перераспределить баланс: меньше рыночных искажений, меньше дешевых избыточных мощностей и равный доступ европейских фирм к рынку Китая», — заявила она.

Она также отметила, что китайские товары автоматически получают 20-процентное ценовое преимущество при участии в европейских госзакупках. По ее словам, это создает нечестную конкуренцию, а экспорт дешевой продукции разрушает местные рынки.

Дополнительным ударом для ЕС стали ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов, введенные в апреле. Это еще больше усилило торговый дисбаланс и вызвало недовольство в Брюсселе.