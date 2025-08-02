ПОЛИТИКА
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В российском Екатеринбурге сносят рынок, где торговали азербайджанцы
На его территории планируется создать автомобильную парковку
В российском Екатеринбурге сносят рынок, где торговали азербайджанцы
Фото из открытых источников сети Интернет
2 августа 2025 г.

В Екатеринбурге сносят рынок на улице Технической, где торговали азербайджанцы. Об этом сообщает российское издание URA.RU.

«Говорили еще год назад, что будут сносить часть рынка. Земля является муниципальной. Где-то 10 дней назад начали снос», — рассказал корреспонденту издания один из торговцев.

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Сообщается, что работы по сносу не прекращаются уже несколько дней. Как рассказал URA.RU один из рабочих, на месте снесенных точек продажи будет располагаться автомобильная парковка.

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