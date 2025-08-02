В Екатеринбурге сносят рынок на улице Технической, где торговали азербайджанцы. Об этом сообщает российское издание URA.RU.

«Говорили еще год назад, что будут сносить часть рынка. Земля является муниципальной. Где-то 10 дней назад начали снос», — рассказал корреспонденту издания один из торговцев.