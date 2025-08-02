2 августа 2025 г.
В Екатеринбурге сносят рынок на улице Технической, где торговали азербайджанцы. Об этом сообщает российское издание URA.RU.
«Говорили еще год назад, что будут сносить часть рынка. Земля является муниципальной. Где-то 10 дней назад начали снос», — рассказал корреспонденту издания один из торговцев.
Сообщается, что работы по сносу не прекращаются уже несколько дней. Как рассказал URA.RU один из рабочих, на месте снесенных точек продажи будет располагаться автомобильная парковка.
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