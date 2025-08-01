Казахстан начал последовательную модернизацию инфраструктуры транспортных коридоров, проходящих по его территории. Об этом 1 августа заявил президент Касым-Жомарт Токаев, поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником.
Глава государства подчеркнул, что транспортная сфера имеет стратегическое значение для страны.
«Она выступает важным показателем экономического роста и поэтому неизменно находится в центре особого внимания. Не будет преувеличением сказать, что транспортная система — движущая сила экономики, гарант прогресса и процветания», — отметил он.
По словам Токаева, Казахстан обладает уникальным транзитным потенциалом и играет ключевую роль в логистике Евразии.
Особое внимание президент уделил развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, который обеспечивает перевозки между Китаем, Центральной Азией и Европой.
Он напомнил, что в прошлом году в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в китайском городе Сиань был открыт совместный транспортно-логистический центр.
«Этот шаг способствует увеличению объема международных грузоперевозок», — отметил президент.
По его словам, в Казахстане открываются логистические центры и склады, активно строятся новые железнодорожные магистрали.
«Уверен, подобные масштабные меры позволят не только нарастить объемы внешней торговли, но и будут способствовать экономическому росту страны», — добавил он.
Токаев сообщил, что до конца текущего года завершится строительство вторых путей на участке Достык — Мойынты. Это позволит увеличить объем перевозок в пять раз.
«Особо подчеркну, что столь крупный проект реализуется отечественными организациями. В конце года будет также введена в эксплуатацию обводная линия в обход Алматы. Это снизит нагрузку на транспортный узел и сократит сроки доставки грузов», — заявил глава государства.
Президент отметил, что отрасль должна быть современной и конкурентоспособной.
«В ближайшее время планируется значительно увеличить протяженность сети железных дорог. Продолжится ремонт 11 тыс. км линий, будет построено и модернизировано еще 5 тыс. км. Запущен масштабный проект Трансказахстанского железнодорожного коридора», — сообщил он.
Кроме того, по поручению Токаева прокладывается железнодорожная линия Мойынты — Кызылжар протяженностью 323 км.
Полным ходом идет строительство участков Дарбаза — Мактаарал и Аягоз — Бакты.