Казахстан начал последовательную модернизацию инфраструктуры транспортных коридоров, проходящих по его территории. Об этом 1 августа заявил президент Касым-Жомарт Токаев, поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником.

Глава государства подчеркнул, что транспортная сфера имеет стратегическое значение для страны.

«Она выступает важным показателем экономического роста и поэтому неизменно находится в центре особого внимания. Не будет преувеличением сказать, что транспортная система — движущая сила экономики, гарант прогресса и процветания», — отметил он.

По словам Токаева, Казахстан обладает уникальным транзитным потенциалом и играет ключевую роль в логистике Евразии.

Особое внимание президент уделил развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, который обеспечивает перевозки между Китаем, Центральной Азией и Европой.

Он напомнил, что в прошлом году в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в китайском городе Сиань был открыт совместный транспортно-логистический центр.

«Этот шаг способствует увеличению объема международных грузоперевозок», — отметил президент.

По его словам, в Казахстане открываются логистические центры и склады, активно строятся новые железнодорожные магистрали.