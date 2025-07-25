25 июля 2025 г.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пятничной молитвы ответил на вопросы журналистов, в том числе касающиеся усилий по прекращению войны в Украине и борьбы с лесными пожарами в стране.
Говоря о перспективах мирных переговоров между Россией и Украиной, Эрдоган заявил: «На этой неделе мы попытаемся провести переговоры с Путиным и Трампом. Посмотрим, удастся ли устроить встречу лидеров в Стамбуле».
Президент также прокомментировал ситуацию с лесными пожарами, охватившими различные регионы Турции: «Мы столкнулись с масштабной катастрофой. Наши пожарные героически борются с огнем. В операции задействованы 27 самолетов, 105 вертолетов, 6 тыс. наземных единиц техники и 25 тыс. человек».
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