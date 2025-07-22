Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить дальнобойные удары по территории России. По его словам, цель — «разрушить российскую логистику» и остановить массированные атаки беспилотниками и ракетами. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном 21 июля.

«Сегодня целый день ликвидировали последствия российских ударов по нашим городам — от Харькова и Сум до Ивано-Франковска. Был массированный налет на Киев. Многие «Шахеды» и ракеты сбиты. Но каждый такой налет напоминает нам о двух вещах: нам нужны дополнительные системы ПВО по всей стране, и мы должны продолжать дальнобойные удары», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось ранее, в ночь на 21 июля по Киеву было зафиксировано более 15 прямых попаданий. В целом по стране украинские ПВО сбили около 200 дронов-камикадзе типа «Шахед» и 24 ракеты различных типов.

Россия отрицает использование иранских дронов «Шахед», несмотря на утверждения Запада и Украины. Минобороны РФ настаивает, что наносит удары исключительно по военным объектам или энергетическим установкам.

Зеленский также поблагодарил международных партнеров, выступающих за усиление санкционного давления на Россию, включая вторичные санкции. ЕС и США одновременно объявили о подготовке новых пакетов санкций, включая меры против третьих стран, покупающих российское сырье.

«Пусть российская бравада никого не вводит в заблуждение. Санкции работают, и Россия это чувствует. Она должна прекратить войну, которую сама начала. Эта война не нужна никому, кроме нее», — уточнил президент Украины.

В июле 2025 года украинское руководство неоднократно подчеркивало необходимость получения и применения дальнобойных ракетных систем. Зеленский сообщил, что Украина готовит новые удары вглубь российской территории, главная целью которых — уничтожить военную инфраструктуру и логистические узлы.

По словам украинского лидера, около 40% дальнобойного оружия Украина уже производит самостоятельно. Он также обсудил с министром обороны Денисом Шмыгалем эффективность ударов и дальнейшую стратегию.

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