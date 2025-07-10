Казахстан выразил надежду на компромисс в переговорах с США по поводу новых импортных пошлин. Об этом говорится в официальном письме президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленном его американскому коллеге Дональду Трампу, сообщила в четверг пресс-служба Акорды.

По данным ведомства, в понедельник власти Казахстана получили уведомление из Белого дома о введении с 1 августа 2025 года новых пошлин на импорт товаров из ряда стран, включая Казахстан.

Ставка для казахстанской продукции составит 25% на весь объем поставок. При этом большая часть экспорта, включая ключевые сырьевые и стратегические товары, попадет под исключения. В этот список вошли нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан.

Таким образом, по данным Министерства торговли Казахстана, новые пошлины не затронут около 95% казахстанского экспорта в США.

Астана уже направила в Вашингтон предложения по улучшению условий взаимной торговли. Токаев подтвердил готовность продолжать диалог и выразил уверенность, что компромиссное решение будет найдено.

«Президент Казахстана выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме», — отмечается в заявлении Акорды.

В 2024 году товарооборот между Казахстаном и США составил $4,2 млрд — это на 4% больше, чем годом ранее. Основу казахстанского экспорта в США составляют сырая нефть (56,2%), уран (16,4%), серебро (12,2%), ферросплавы (9,5%) и тантал с изделиями из него (0,89%).