Ежедневные расходы Израиля на боевые действия с Ираном достигают 200 млн долларов, утверждает The Wall Street Journal. Основные затраты связаны с обороной: перехват ракет обходится в десятки, а порой и сотни миллионов долларов в день.

Системы ПВО, такие как David’s Sling и Arrow 3, используются ежедневно — каждый перехват стоит от 700 тыс. до 4 млн долларов. С начала конфликта Иран выпустил более 400 ракет, что требует постоянного задействования израильской ПВО.

Дополнительные расходы связаны с авиаударами: каждый вылет F-35 к иранским целям на дистанции более 1 000 миль стоит около $10 тыс. в час, не считая стоимости боеприпасов, таких как JDAM и MK84.

Аароновский институт экономической политики оценивает, что один месяц войны может обойтись в 12 млрд долларов. Экономист Цви Экштейн подчеркнул: «Эта война гораздо дороже операций в Газе или против Хезболлы. Основной фактор — стоимость боеприпасов, как оборонительных, так и наступательных».

Финансовая нагрузка усиливает давление на правительство с требованием скорейшего завершения конфликта, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжает настаивать на достижении стратегических целей — разрушении ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана.