Европейские лидеры выступили с жесткой реакцией на заявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа 30-процентных тарифов на товары из стран Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил «решительное неодобрение» решению Вашингтона. Он подчеркнул, что в условиях усиливающейся напряженности Еврокомиссия должна подтвердить свою готовность отстаивать интересы ЕС.

«Это означает ускорение подготовки соответствующих контрмер. Франция полностью поддерживает Еврокомиссию в ее переговорах с США, которые должны привести к взаимоприемлемому соглашению до 1 августа», — заявил Макрон.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также призвал к единству. Он отметил, что открытая торговля способствует благосостоянию, а «необоснованные тарифы разрушают его».

«Вместе европейцы — крупнейший торговый блок в мире. Мы должны использовать эту силу, чтобы добиться справедливого соглашения», — заявил он.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин подчеркнул, что ЕС всегда отдавал предпочтение переговорам, а не эскалации.

«ЕС и США должны быть партнерами, а не соперниками. От настоящего партнерства выиграют все стороны», — сказал он.

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон выразил сожаление по поводу заявления Трампа. Он поддержал курс Еврокомиссии на поиск дипломатического решения, но предупредил, что ЕС готов к жестким ответным мерам.

«От эскалации торговой войны проиграют все. Самую высокую цену заплатят американские потребители. Швеция выступает за свободную торговлю и международное сотрудничество», — отметил он.

12 июля президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа начнут действовать 30-процентные тарифы на импорт товаров из ЕС и Мексики.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов продолжать переговоры с США, но не исключает введения ответных мер в случае провала переговоров.