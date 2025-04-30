Северная Корея провела первое испытание вооружения нового эсминца класса «Чхве Хён». Госагентство KCNA сообщило о пусках крылатых и зенитных ракет, а также артиллерийском огне. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что корабль будет передан флоту в начале 2026 года и станет частью ядерного сдерживания на море.

На церемонии присутствовала также дочь Кима Чжу Э — она вновь появилась на публике в статусе, который эксперты в Сеуле считают признаками подготовки к наследованию власти.

По данным аналитического центра 38 North, у корабля могут быть проблемы с двигательной системой — его передвижение обеспечивали буксиры. Тем не менее судно водоизмещением 5 тыс. тонн было названо «самым мощным» и стало продолжением курса на модернизацию надводных и подводных сил.

Ким обвинил США и Южную Корею в «агрессивных учениях с имитацией ядерного удара» и пообещал наращивать флот. Он также напомнил о строительстве атомной подлодки как ключевом элементе оборонной стратегии.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает контакт с Кимом и «в нужный момент» намерен вмешаться. Южнокорейские эксперты считают, что нынешние действия КНДР нацелены на формулирование условий для возможных переговоров с Вашингтоном.