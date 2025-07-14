Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы США поставить Украине дополнительные вооружения, включая ракеты для комплексов Patriot. По его словам, Москва фиксирует непрерывность американских поставок, независимо от источника финансирования.

«Было много слов сказано о дороговизне. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать страны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут. Фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники из США продолжались и продолжаются», — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон поставит Украине дополнительное вооружение, включая ракеты к системам Patriot. Расходы, по его словам, возьмут на себя страны Европейского союза.

На саммите НАТО Трамп также сообщил о новой схеме передачи вооружений: США будут направлять оружие альянсу, а тот — Украине, оплачивая поставки самостоятельно.

«Для нас это будет выгодно, и мы отправим им Patriot, которые им отчаянно нужны, потому что (президент РФ Владимир) Путин действительно удивил многих», — сказал Трамп журналистам по пути в Белый дом.

Президент анонсировал «важное заявление» по России, которое он сделает 14 июля. До этого он заявлял, что «недоволен» действиями Путина и пообещал «маленький сюрприз».

Издание Axios писало, что речь может пойти о передаче Киеву наступательного вооружения, включая дальнобойные ракеты. The Wall Street Journal сообщала, что Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать Украине «столько оружия, сколько сможет».