Удары по югу Сирии

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что эти атаки по военным объектам на юге Сирии — часть новой стратегии, направленной на предотвращение превращения юга соседней страны во «второй Южный Ливан». Он подчеркнул, что Израиль «не допустит угрозы своим гражданам и будет жестко реагировать на любые попытки сирийских сил или террористических группировок закрепиться в приграничных зонах».

В израильской армии подтвердили, что удары были нанесены по командным пунктам и складам с оружием, чтобы «предотвратить проникновение террористов в буферную зону». В ведомстве также заявили, что продолжат действовать против любых угроз для израильтян.

Сирийские СМИ уточнили, что израильские бомбардировки затронули военный объект в районе Эль-Кисва, недалеко от Дамаска, а также цели в провинции Дараа на юге государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провозгласил проведение новой политики в отношении Сирии. В частности, он заявил, что не допустит, чтобы бойцы из группировок вроде «Хайат Тахрир аш-Шам» или новой сирийской армии проникли на юг САР. Глава израильского правительства также потребовал демилитаризации провинций Кунейтра, Дераа и Эс-Сувейда, пообещав защищать друзов — этническое меньшинство, проживающее в регионе.

Тем временем министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, выступая в Брюсселе, назвал новое сирийское правительство «джихадистской группировкой» из Идлиба, «силой захватившей Дамаск». Глава МИД также обвинил новые власти в преследовании меньшинств, включая алавитов и курдов.

Остановить агрессию Тель-Авива

Однако главной тревогой для Израиля, судя по всему, остается тесное взаимодействие и сотрудничество между Сирией и Турцией. Западные СМИ сообщают о возможном военном взаимодействии двух стран, и в частности о том, что Дамаск уже запросил у Анкары помощь в виде беспилотников, радаров и систем ПВО. Также в публикациях отмечается, что стороны обсуждают возможность размещения турецких военных баз в Сирии, где могут находиться турецкие истребители.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предупреждал об опасности действий Тель-Авива, требуя, чтобы Израиль прекратил свои агрессивные действия против Сирии.

Глава государства отмечал, что израильские власти попирают нормы международного права в секторе Газа, Ливане, а также нарушают резолюции Совбеза ООН по Голанским высотам.

«Сирия подвергается безрассудству Израиля. Существует резолюция Совета Безопасности ООН 242 от 1967 года, касающаяся оккупации Израилем Голанских высот. Эта резолюция осуждает оккупацию Израилем Голанских высот и требует его ухода из региона. Важно, чтобы международное сообщество приняло меры по напоминанию и выполнению этой резолюции», — подчеркивал турецкий лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Турция будет делать все необходимое, чтобы повлиять на политику Израиля в отношении Сирии и заставить Тель-Авив руководствоваться законом.

«Израильская агрессия, которая постоянно угрожает миру и стабильности в нашем регионе, должна быть остановлена, пока не стало слишком поздно», — призвал глава государства.

Между тем на юге Сирии местные жители также не поддерживают планы Израиля усилить свое присутствие в приграничных районах. Там уже вспыхнули протесты.

Конспирологические теории

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, кандидат политических наук Данила Крылов в беседе с TRT на русском отметил, что Израиль уже создал санитарную зону на границе с Голанскими высотами.

«Голанские высоты — это доминирующая высота в регионе, с которой открывается прекраснейший обзор на всю Иорданскую долину. Там до Средиземного моря все прекрасно видно, и, расположив на этих Голанских высотах дальнобойную артиллерию, можно в принципе накрывать Тель-Авив даже неуправляемыми реактивными снарядами, против которых при массированности их пусков, как показал май 2021 года, «Железный купол» не справляется», — подчеркнул политолог.

Эксперт подчеркнул слова высокопоставленных израильских военных, которые заявили, что они опасаются сильного сближения Сирии и Турции.

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что Тель-Авив пытается вернуться к некой видоизмененной форме той ситуации, которая была при президенте Башаре Асаде, когда безопасность Израиля «обеспечивалась на 100% за счет определенной роли некоторых отдельных внешних игроков, принимавших участие в урегулировании сирийского кризиса».

По его словам, в настоящее время роль этих игроков сильно сократилась, при этом усилилось влияние других, в частности, Турции.

Эксперт отметил, что решение Тель-Авива взять юг Сирии под свой протекторат, объясняется и конспирологическими теориями, которые в последнее время слышатся все чаще.

«Близко к израильской границе находятся Дераа и Эс-Сувейда, а если дальше идти на северо-восток, вдоль границ с Иорданией и Ираком, то там пустыня. На стыке сирийской, иорданской и иракской границы находится зона американской оккупации. В принципе нельзя исключать долгосрочные планы Израиля по наведению сухопутного моста вдоль южной границы Сирии и вплоть до Аль-Букамаля, который находится на границе с Ираком», — рассказал политолог.

По его словам, это позволило бы Израилю отсечь Сирию от Иордании, Ирака и соединиться с курдами. «С тем так называемым автономным регионом, который продвигают американцы на востоке Сирии, и тем самым полностью изолировать Ливан, «Хезболлу», саму Сирию от Ирана и от таких простых сухопутных путей снабжения прежде всего «Хезболлы» со стороны Ирана через иракскую территорию», — сообщил эксперт.

Специалист добавил, что это вопрос далекого будущего.