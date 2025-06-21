Израиль виноват в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на открытии 51-го заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС). По его мнению, именно Израиль является источником всех региональных проблем.

«Израиль, продолжающий геноцид в Газе и обагряющий кровью все оккупированные территории, теперь, нападая на нашего соседа Иран, толкает регион к полномасштабной катастрофе», — заявил турецкий дипломат.

Фидан подчеркнул, что продолжающаяся агрессия Израиля выходит за рамки палестинского вопроса: «Эта проблема — не проблема Палестины, не Ливана, не Сирии, не Йемена и не Ирана. Эта проблема совершенно очевидно — Израиль»

Министр осудил израильские атаки на Иран, которые происходят в период активных переговоров по иранской ядерной программе, и потребовал их немедленного прекращения: «Эти противоправные нападения должны быть немедленно остановлены».

В ходе турецкого председательства в ОИС Анкара намерена усилить позиции исламского мира на международной арене. «В период нашего председательства мы будем усиливать голос исламской географии, приоритизировать установление глобальной справедливости, продолжать стойко противостоять угнетению», — пообещал Фидан во время выступления в Стамбульском международном конгресс-центре имени Лютфи Кырдара.

Турецкий дипломат также выразил поддержку Африке, отметив, что «голос Африки — это наш голос». Турция рассчитывает на развитие многополярного возрождения исламского мира при активном участии африканских стран.

Заседание проходит на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после серии израильских ударов по Ирану, в результате чего погибли сотни человек.