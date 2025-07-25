Исторический момент

В настоящее время палестинское государство признало 147 из 193 членов ООН. Среди них — несколько стран Евросоюза, в том числе Испания и Польша, а также Россия и Китай. Осенью список может пополниться за счет Франции. Президент Эммануэль Макрон заявил о готовности озвучить решение на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Будучи верным своему историческому обязательству по обеспечению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, я принял решение о признании Францией Государства Палестина», — написал политик в соцсети Х. Он также добавил, что населению Газы необходимо оказать массивную гуманитарную помощь, немедленно установить перемирие в регионе и освободить всех заложников.

Палестинская сторона назвала намерение Макрона «историческим шагом», подчеркнув, что оно отражает приверженность Франции международному праву, резолюциям ООН и дипломатическому пути реализации решения о создании двух государств.

В МИД также призывали другие страны последовать примеру Парижа. Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи допустил, что мнение французской стороны также разделяют власти Бельгии и другие европейские страны. Они могут сообщить о своем решении уже 28 июля на конференции в Нью-Йорке, цель которой – продвинуть идею о двух государствах.

Действительно, в последние годы все больше стран признают Палестину как государство. Как ни парадоксально, этому способствовал сам Израиль. Европейские страны, которые десятилетиями старались не замечать проблему, не смогли игнорировать геноцид в секторе Газа. По данным Министерства здравоохранения Газы, число убитых палестинцев с осени 2023 года превысило 59 тыс. человек.

В мае прошлого года Норвегия, Ирландия и Испания поддержали палестинское государство. В ответ Израиль отозвал своих послов из этих стран для консультаций.

Кто против?

В Израиле инициативу Парижа встретили в штыки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг станет «наградой» для ХАМАС после 7 октября 2023 года. «Палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем, они стремятся к созданию государства вместо Израиля», — отметил он.

Ожидаемая негативная реакция подоспела и со стороны США — традиционного партнера и союзника Израиля. «Соединенные Штаты категорически отвергают намерение президента Франции Эммануэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН», — подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио.

Несмотря на то что список европейских стран, поддерживающих Палестину, пополняется, единого подхода в ЕС по этому вопросу нет. В Германии уже заявили, что пока не намерены следовать примеру Франции, считая это возможным только на завершающем этапе мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Берлин оказывает всестороннюю поддержку Тель-Авиву — с 7 октября 2023 года в Израиль было экспортировано немецкого оружия на сумму более 485 млн евро. В ФРГ поясняют, что несут ответственность за безопасность Израиля из-за действий нацистской Германии против евреев.

Италия также придерживается подхода США: готова признать Палестину, если это сделает Израиль. «Палестина также должна быть признана Израилем, а она, в свою очередь, должна признать Израиль. Односторонние инициативы, которые я наблюдал до сих пор со стороны некоторых стран, не служат ни Палестине, ни миру», — ранее отмечал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Франция также до недавнего времени занимала осторожную позицию в этом вопросе. На мнения европейских лидеров в том числе могут влиять и акции солидарности с народом Палестины — это приводит к тому, что голос палестинцев все громче звучит на международной арене.

Но что на практике?

Для Палестины ценно признание любого государства — особенно в момент, когда Израиль, по сути, задался целью ликвидации ее суверенитета, отмечает в беседе с TRT на русском доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов.

Но со стороны Парижа это лишь символический жест. «Макрон вынужден ориентироваться на растущее мусульманское население во Франции. Добиться успеха в арабском мире, игнорируя действия Израиля, сложно. Глобально признание ни к чему не обязывает. Защищать палестинский суверенитет с оружием в руках Франция не будет», — говорит политолог.

Такого же мнения придерживается автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков. Во-первых, по его словам, еще нужно дождаться официального объявления Парижа о своем решении. А во-вторых — за этим дипломатическим жестом ничего существенного не стоит.

«Конечно, кто-то может сказать, что в будущем наберется критическая масса стран, признающих Палестину, и тогда Израилю придется как-то маневрировать, принять новую реальность и пойти по пути реализации резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, которые предполагают создание палестинского государства. Но, на мой взгляд, все это не имеет ничего общего с реальностью и не вписывается в ту политическую логику, которая действует внутри Израиля», — пояснил TRT на русском эксперт.

То есть, нечто действительно значимое для Палестины — это была бы реализация резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН о создании независимого палестинского государства. Но пока этого даже на самом отдаленном горизонте не видно, подчеркивает Онтиков: «Поэтому, если говорить откровенно: эта новость громкая, символическая, но с практической точки зрения она ничего не меняет».