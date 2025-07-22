Израиль 21 июля резко раскритиковал совместное заявление 28 стран, призвавших к немедленному прекращению огня в Газе. В Тель-Авиве назвали его «вредным и вводящим в заблуждение», а также обвинили подписантов в подрыве текущих переговоров.

Заявление Израиля последовало после того, как главы МИД 28 государств — Франции, Великобритании, Австралии, Канады, Италии и других стран, а также комиссар ЕС по вопросам кризисного реагирования Хаджа Лабиб призвали к прекращению боевых действий и обеспечению полноценного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

Советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман резко осудил это обращение. В своем телеграм-канале он заявил, что оно посылает ХАМАС «опасный и ошибочный сигнал».

«Мы с уважением относимся к международным усилиям по окончанию войны и освобождению заложников, — написал он. — Но это заявление не помогает, а мешает».

Как именно призыв к миру «мешает» мирным усилиям, Гендельман не уточнил.

Тем временем 21 июля израильская армия начала новое наступление на город Дейр-эль-Балах в центральной части Газы, ранее практически не затронутый крупными операциями. Военные призвали местных жителей срочно эвакуироваться. По оценке ООН, в районе оставались от 50 до 80 тыс. человек на момент объявления приказа. Очевидцы сообщают о мощных артобстрелах, которые «сотрясали землю, как землетрясение».

Правозащитные организации продолжают выражать тревогу из-за гуманитарной катастрофы. По данным ООН, с конца мая тысячи палестинцев были убиты при попытках получить еду. В совместном заявлении 28 стран говорится, что подход Израиля к доставке помощи «бесчеловечен» и «лишает палестинцев человеческого достоинства».

Израильская сторона настаивает, что продолжает действовать для уничтожения ХАМАС, при этом стараясь свести жертвы среди гражданского населения к минимуму. Однако на деле, по показаниям самих израильских солдат, Израиль атакует без разбора, намеренно поражая жилые районы, больницы и школы.

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