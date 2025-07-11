Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что даже при заключении соглашения о прекращении огня в секторе Газа армия Израиля возобновит удары, если ХАМАС не выполнит условие о разоружении в течение 60 дней.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в социальной сети X, в последний день своего визита в США. В заявлении он подтвердил начало переговоров об обмене пленными и введение режима прекращения огня.

По словам Нетаньяху, израильская сторона стремится добиться освобождения половины живых и погибших пленных в обмен на 60-дневное перемирие.

«Переговоры о завершении войны начнутся одновременно с началом прекращения огня. Но если через 60 дней ХАМАС не будет разоружен и не покинет Газу, мы снова начнем боевые действия», — заявил он.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль согласился на ключевые условия для временного прекращения огня.

Он добавил, что посредники — Катар и Египет — представят «окончательное предложение» ХАМАС.

Движение ХАМАС в ответ сообщило, что передало посредникам «положительный ответ» на инициативу о прекращении огня и соглашении об обмене пленными. В заявлении также говорится о готовности к переговорам по реализации достигнутых договоренностей.

Несмотря на то что власти Тель-Авива назвали предложенные ХАМАС поправки к катарскому проекту «неприемлемыми», израильская делегация направилась в Доху для участия в переговорах.

По сообщениям, в Дохе удалось согласовать большинство спорных пунктов. Однако стороны не смогли преодолеть разногласия по ключевому вопросу — отказ Израиля от контроля над коридором Мораг, который разделяет города Рафах и Хан-Юнус на юге сектора Газа.