Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в «юридически обязывающем» соглашении о завершении войны в Украине должны быть зафиксированы требования Москвы — от отмены всех санкций до признания территориальных изменений. Об этом он сказал в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

«Отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение активов, незаконно арестованных на Западе», — перечислил он основные условия.

По словам Лаврова, война не закончится без устранения ее «первопричин». Кремль продолжает настаивать на «демилитаризации», «денацификации» и внеблоковом статусе Украины. Также Москва требует международного признания Крыма, Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья частью России.

«Референдумы» на этих территориях, которые прошли осенью 2022 года, Лавров назвал основанием для такого признания.

В ООН ранее подчеркивали, что голосования, проведенные в условиях оккупации, не соответствуют международному праву и не имеют юридической силы.

Лавров заявил, что Россия остается открытой к дипломатическим решениям, но не заинтересована во временной передышке.

«Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его кураторы хотят использовать для перегруппировки», — отметил он.

Ранее в МИД России уточняли, что среди условий мирного урегулирования — отказ Украины от иностранного оружия, ограничение численности армии, запрет на военные базы, отказ от ядерного оружия и признание русского языка официальным.

2 июня стороны обменялись меморандумами с условиями прекращения огня. Президент России Владимир Путин заявил, что документы «прямо противоположны». Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения Москвы «ультиматумом», который никто не станет воспринимать всерьез.