Премьер-министр Биньямин Нетаньяху «давно превзошел тирана Гитлера в преступлении геноцида». С подобной резкой критикой выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду в ходе заседания парламентской группы Партии справедливости и развития в Анкаре.

Глава государства выразил надежду, что судьбы Нетаньяху и Гитлера «не будут одинаковыми».

Турецкий лидер подчеркнул право Ирана на самооборону. «Право Ирана на защиту от израильского бандитизма и государственного терроризма является естественным и правомерным», — сказал президент.

Эрдоган заявил, что Турция прилагает максимум усилий для прекращения конфликта: «Мы делаем все возможное, чтобы остановить эту бесчеловечную агрессию против Газы, Сирии, Ливана, Йемена и нашего соседа Ирана».

Президент обвинил международное сообщество в соучастии: «Кровь убитых мирных жителей, убитых младенцев и детей запятнала не только руки и лица тех, кто поддерживает израильское высокомерие, но и тех, кто хранит молчание».

Касаясь вопросов безопасности, Эрдоган заверил, что Турция «внимательно» следить за «террористическими атаками Израиля против Ирана». «Все наши институты находятся в состоянии повышенной готовности в связи с возможными последствиями этих атак для Турции», — заверил турецкий лидер.

«Наш народ может быть спокоен. Правительство полностью привержено защите интересов, мира, единства и безопасности Турции», — подчеркнул президент, добавив, что государство подготовилось и продолжает готовиться к «любым негативным последствиям и сценариям».

Заявления прозвучали на фоне растущих израильских ударов по Ирану, что уже привело к катастрофическим последствиям. По данным иранских СМИ, число погибших от израильских авиаударов по Тегерану и другим населенным пунктам достигло 585 человек, ранены не менее 1326. В ответ Иран запустил баллистические ракеты по Израилю, в результате чего погибли 24 человека и более 800 получили ранения.

Израиль начал масштабные атаки 13 июня, нацелившись на ядерные объекты Ирана в нескольких городах и командные центры высокопоставленных военных. Многие страны, включая Турцию, осудили действия Израиля.