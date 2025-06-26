Большинство семей в Газе питаются лишь раз в день, а треть — не ест вообще в течение суток, сообщает Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и ее партнеры. Причиной называют продолжающиеся удары Израиля по сектору и блокаду гуманитарной помощи.

По данным ВПП, выжившие в анклаве люди ограничиваются миской бульона, рисом или чечевицей, иногда — только хлебом или местной смесью трав и оливкового масла под названием «дукка». Из-за крайней нехватки продовольствия палестинцы вынуждены рисковать жизнью, чтобы достать еду.

«Большинство погибших были застрелены или попали под обстрел при попытке добраться до точек раздачи помощи, которые США и Израиль намеренно организовали в милитаризованных зонах», — заявил Джонатан Уиттолл, глава офиса Управления ООН по гуманитарным вопросам (OCHA) на оккупированной Палестинской территории.

Согласно оценке ООН, с 27 мая при попытке получить еду погибли 549 человек, более 4 тыс. получили ранения.

Тем временем гуманитарная инфраструктура находится на грани коллапса: из-за нехватки топлива работают лишь 40% водоочистных установок, а 93% домохозяйств испытывают нехватку питьевой воды.