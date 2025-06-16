ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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США стягивают авианосцы и самолеты к Ирану
США перебрасывают авианосцы и самолеты-заправщики ближе к Ирану на фоне растущего риска полномасштабной войны
США стягивают авианосцы и самолеты к Ирану
Экипажи на летной палубе авианосца «Нимиц» / Reuters
16 июня 2025 г.

Соединенные Штаты увеличивают свое военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном. Как сообщает агентство Reuters, из Южно-Китайского моря в регион направлен авианосец «Нимиц», который должен был зайти во вьетнамский порт Дананг, но визит отменили из-за «чрезвычайной оперативной необходимости». По данным Marine Traffic, сейчас корабль проходит мимо Сингапура и движется в сторону Аравийского моря.

На Ближнем Востоке «Нимиц» присоединится к другому американскому авианосцу — «Карлу Винсону». На его борту находятся 36 истребителей F/A-18 и 12 истребителей пятого поколения F-35. По оценке СМИ, корабль достигнет зоны конфликта в течение недели.

Параллельно США начали массовую переброску самолетов-заправщиков с европейских баз. По данным Military Watch, утром 16 июня в Европе приземлились 30 бортов KC-135 и KC-46. Эти самолеты обеспечивают дозаправку в воздухе, в том числе для израильской авиации. Это может существенно увеличить радиус действия самолетов при нанесении ударов по территории Ирана.

Ранее издание Axios сообщило, что Израиль официально обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о совместной военной операции против Ирана. По данным источников, израильская армия не располагает тяжелыми бомбардировщиками, способными поразить подземный ядерный центр в Фордо. Один из собеседников издания утверждал, что Трамп допустил возможность участия США в такой операции и обсудил это с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По данным The Times of Israel, в настоящее время на Ближнем Востоке размещены около 43 тыс. американских военных — больше, чем стандартные 30 тыс. Причиной расширения контингента стали как обострение израильско-иранского конфликта, так и атаки хуситов на суда в Красном море.

Издание также сообщает, что в регион может быть направлен еще один авианосец — «Джордж Вашингтон», который недавно покинул Японию. Ранее США уже перебрасывали авианосные группы в зону конфликта после операции ХАМАС осенью 2023 года. Тогда Вашингтон заявил, что их присутствие должно было сдержать Иран и «Хезболлу» от вмешательства.

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