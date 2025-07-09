Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна, подчеркнув: если в документ не включат снижение потолка цен на российскую нефть, Эстония наложит вето.

«Наша позиция четкая: снижение потолка цен на нефть должно остаться в пакете. Это его ключевой элемент», — заявил Цахкна в интервью ERR. Он уточнил, что Еврокомиссия изначально предлагала снизить текущий лимит с $60 до $45 за баррель.

Однако, как сообщает Delfi, такие страны, как Мальта, где сильный судоходный сектор, а также Венгрия и Словакия выступают против снижения. Это может привести к исключению ценового ограничения из окончательной версии. Эстония заявила, что не примет послаблений: страна готова остановить принятие пакета, если компромисс размоет его эффективность. Все внешнеполитические решения в ЕС принимаются только при единогласии стран-членов.

Цахкна напомнил, что потолок в $60 действует уже два года. До сих пор крупные западные государства не поддерживали дальнейшее снижение, но сейчас ситуация меняется: страны G7 готовы обсудить ужесточение санкций. Кроме того, из США также поступают сигналы о готовности ужесточить давление на Россию.

По словам эстонского министра, если Евросоюз примет санкции одновременно с американским пакетом, подготовленным сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, это может оказать серьезное давление на Москву.

Следующий раунд переговоров между послами стран ЕС пройдет уже 9 июля в Брюсселе. Окончательное решение еще не принято, но, по словам Цахкна, обсуждение близко к завершению.

Потолок цен на нефть означает запрет для судов и страховых компаний ЕС участвовать в перевозке российской нефти, если она продается дороже лимита. Россия активно использует доходы от нефти для финансирования войны в Украине. Снижение потолка до $45 может вынудить Кремль продавать топливо с убытком.

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