Британская панк-рэп-группа Bob Vylan лишилась виз в США после выступления на фестивале Гластонбери, где фронтмен группы инициировал скандирование лозунгов «Свободу Палестине» и «Смерть израильской армии», сообщает CNN. Государственный департамент США отозвал визы участников дуэта, сославшись на их лозунги в поддержку Палестины.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил в публикации на платформе X (бывший Twitter): «Госдепартамент аннулировал американские визы для участников группы Bob Vylan в свете их ненавистнической тирады в Гластонбери... [...]. Иностранцы, которые прославляют насилие и ненависть, не являются желанными гостями в нашей стране». Решение затрагивает запланированный тур группы по США, который должен был начаться в конце октября.

На фестивале Гластонбери 28 июня на сцене West Holts вокалист Bob Vylan скандировал «Свободу, свободу Палестине» и «Смерть израильской армии», заявив, что это единственный язык, который понимают израильские военные. На экране позади группы отображалось сообщение: «ООН назвала это геноцидом, а Би-би-си называет это "конфликтом"», критикующее произраильское освещение событий в Газе британским вещателем.

В Instagram-посте от 29 июня Бобби Вилан, комментируя реакцию на выступление, написал: «Учить наших детей говорить о переменах, которых они хотят и которые им нужны, — единственный путь к улучшению мира. Важно вдохновлять будущие поколения поднимать факел, переданный нам». Он отметил, что получил как сообщения поддержки, так и ненависти.

Реакция на выступление вызвала споры в Великобритании. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер присоединился к тем, кто осудил британский панк-дуэт и выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу «ненавистнической риторики». В стране начато уголовное расследование в связи с антиизраильским выступлением панк-дуэта.

Би-би-си, транслировавшая сет группы в прямом эфире, позже заявила, что «с учетом обстоятельств» выступление следовало снять с эфира, назвав слоганы против израильских военных «неприемлемым антисемитизмом».

Пользователи социальных сетей, комментируя решение США, напомнили о визите в апреле 2025 года израильского министра Итамара Бен-Гвира в Вашингтон, где он встречался с конгрессменами, несмотря на обвинения в подстрекательстве к насилию против палестинцев. Пользователи указали на то, что Бен-Гвир, известный призывами к изгнанию палестинцев, не столкнулся с визовыми ограничениями.