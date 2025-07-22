Казахстан планирует к 2040 году увеличить экспорт нефтепродуктов до 30% от общего объема производства. Об этом во вторник сообщили в Министерстве энергетики. Основными направлениями сбыта в правительстве называют Китай, Индию и страны Центральной Азии.

Цели и параметры развития отрасли закреплены в утвержденной правительством Концепции развития нефтеперерабатывающей промышленности на 2025–2040 годы.

Согласно документу, Казахстан намерен полностью покрыть внутренний спрос на топливо за счет собственного производства. Минэнерго ожидает ежегодный рост потребления на 15–20% из-за ускоренной урбанизации и промышленного расширения.

Для выполнения этих задач Казахстану потребуется привлечь около $5 млрд инвестиций, прежде всего в нефтехимическую отрасль — включая производство полимеров и минеральных удобрений.

Мощности переработки нефти на казахстанских НПЗ будут поэтапно увеличены. К 2032 году планируется довести объем переработки до 28 млн тонн в год, а к 2040 году — до 38 млн тонн. Для этого предусмотрена модернизация крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Мощность Чимкентского НПЗ к 2030 году вырастет до 12 млн тонн (с нынешних 6 млн), Атырауского — до 6,7 млн тонн к 2028 году (с 5,5 млн тонн).

По плану Минэнерго, Казахстан в 2025 году добудет 96,2 млн тонн нефти. Страна последовательно наращивает переработку сырья внутри страны, чтобы сократить зависимость от импорта и обеспечить стабильные поставки на внутренний рынок.

В настоящее время в стране действуют ограничения на экспорт моторного топлива. Казахстан по-прежнему зависит от поставок нефтепродуктов из России: беспошлинная квота на 2025 год составляет 1,12 млн тонн.