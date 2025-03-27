ПОЛИТИКА
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Американцы останутся без Мерседесов
Президент Трамп ввел 25% тарифы на все автомобили, произведенные не в США
Американцы останутся без Мерседесов
Автомобильная индустрия в шоке от решения Трампа ввести 25% тарифы / Reuters
27 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп ввел 25% налог на все импортируемые в США автомобили и их запчасти. Под удар попала продукция даже союзных Америке государств, включая Германию и Францию. Это решение, нацеленное на поддержку американской промышленности, может еще больше осложнить международные торговые отношения.

Тарифы на импорт автомобилей начнут действовать уже со 2 апреля, а пошлины на запчасти вступят в силу в мае. Трамп утверждает, что это якобы приведет к росту рабочих мест и инвестиций в автомобильный сектор США. 

Однако эксперты предупреждают, что решение может нарушить производственные процессы, повысить цены на автомобили во всем мире и обострить отношения с ключевыми торговыми партнерами. Импортируя 8 млн автомобилей ежегодно на сумму около $240 млрд, США рискуют нарушить поставки из таких стран, как Мексика, Южная Корея, Япония, Канада и Германия.

Финансовые рынки уже реагируют. Акции General Motors упали на 3%, другие автопроизводители, включая Ford, также зафиксировали снижение после объявления Трампа. Тем не менее, президент остается непоколебимым. «Если вы производите автомобиль в США, тарифы вам не грозят», твердо заявил он.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о возможных ответных мерах. Акции японских автогигантов — Toyota, Nissan и Honda — упали почти на 4%. Япония, второй по величине экспортер автомобилей в мире, взвешивает свои возможности для ответа, включая аналогичные 25% тарифы для американского экспорта.

Как меры Трампа повлияют на мир автопрома? Во всем мире автомобили могут значительно подорожать — эксперты предупреждают, что некоторые модели добавят в стоимости от $4,000 до $10,000 из-за увеличенных расходов на запчасти. 

Трамп заявил, что пошлины могут быть благоприятными для Tesla, добавив, что ее генеральный директор и его близкий союзник Илон Маск не консультировал его по поводу автомобильных тарифов.

Однако Маск опроверг слова Трампа, отметив, что тарифы все же негативно затронут Tesla. 

«Это повлияет на цену деталей в автомобилях Tesla, которые поступают из других стран», — написал он в посте в X. 


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