Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон подали иск о клевете в Верховный суд штата Делавэр против американской активистки и блогера Кэндис Оуэнс. Об этом сообщают Financial Times, CNN и другие СМИ.

В иске отмечается, что Оуэнс распространяла «нелепые, клеветнические и надуманные вымыслы», включая утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье.

Как сообщает FT, в центре спора — видеоподкаст Оуэнс под названием «Становление Брижит», состоящий из восьми эпизодов. Один из них носит заголовок: «Первая леди Франции — мужчина?». В соцсетях Оуэнс называла это «величайшим политическим скандалом в истории человечества». У нее почти 4,5 млн подписчиков на YouTube.

Среди других заявлений Оуэнс — утверждение, что супруги Макрон якобы являются кровными родственниками, а сам президент Франции — «продукт эксперимента ЦРУ по контролю сознания» или аналогичной программы.

Адвокат пары Томас Клэр заявил, что Эммануэль и Брижит Макрон готовы лично приехать в Делавэр для участия в заседаниях суда.

Кэндис Оуэнс в ответ обвинила Макронов в «пиар-стратегии» и опубликовала видео, в котором назвала иск посягательством на свободу слова. Представитель блогера сообщил изданию Axios, что она «не замолчит» и продолжит свою работу как «независимый американский журналист».

Теория о «Жан-Мишель Тронье» начала распространяться в соцсетях еще в 2021 году. В США она вновь обрела популярность в период второго срока Дональда Трампа. Одними из главных сторонников идеи стали Кэндис Оуэнс и телеведущий Такер Карлсон. В иске утверждается, что именно Оуэнс первой озвучила это в американских медиа.

Ранее, во Франции, Брижит Макрон уже подавала иск против журналистки Наташи Рей за распространение аналогичных заявлений. В сентябре 2024 года суд признал Рей виновной в клевете. Однако в июле 2025 года апелляционный суд Парижа оправдал журналистку. По словам ее адвоката, Рей теперь готовится подать встречный иск против первой леди.