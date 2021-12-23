«Первая леди» Франции Брижит Макрон (в девичестве — Тронье) решила объявить войну тем, кто распространяет слухи о ее предполагаемой смене пола, в судебных органах. Источники в окружении супруги президента не скрывают, что ее задели масштабы информационной волны, которая захлестнула некоторые французские медиаплатформы. Юридический представитель «первой леди» Жан Энночи проинформировал, что процедура запущена и что клеветники обязательно столкнутся с последствиями в легальном поле.

Портал Numerama, который внимательно изучал генезис версии о трансгендерности «первой леди» и даже восстановил хронологию ее появления, утверждает, что впервые слухи о Брижит появились в сентябре в издании Faits & Documents, которое принадлежит ультраправому публицисту Эмманюэлю Ратье и которое славится близостью к сторонникам различных теорий заговора. Более того, у гипотезы есть конкретный автор — журналистка Наташа Рей, сторонница правых сил и систематический критик президентской четы.

Рей утверждает, что «собрала ряд доказательств» в пользу своей версии даже поговорила «со множеством экспертов». Она утверждает, что в детстве Брижит звали Жан-Мишель Тронье, а потом — по неизвестным причинам — она легла под нож. Это стало триггером появления во французском сегменте соцсетей хештега #JeanMichelTrogneux, пик популярности которого, похоже, пришелся на начало декабря. Как заметили журналисты, к середине месяца он использовался почти 13 тыс. раз. Число ретвитов и лайков соответствующих постов приближается к 100 тыс.

Скандал с российским следом

Подобные вещи вокруг четы Макронов уже происходили — на самом раннем этапе президентской гонки 2017 года. Импульс на тот момента давали франкоязычные платформы рупоров российской пропаганды — Sputnik (ФГУП МИА «Россия сегодня») и Russia Today (тот же ФГУП), которые проинформировали, что основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж «нашел кое-что разоблачительное» против являвшегося на тот момент кандидатом в президенты Франции Эмманюэля Макрона в «утекших» мейлах Хиллари Клинтон.

Согласно этой гипотезе, Макрон вел двойную жизнь и тайно принадлежал к ЛГБТ-сообществу. В качестве потенциально возможного любовника называли руководителя Radio France Матье Галле. «Огневую поддержку» информационной кампании добавляли французские депутаты, нередко принимавшие участие в спонсируемых Россией проездках в оккупированный Крым. Так, законодатель и психиатр Николя Дьюик открыто говорил, что «Макрон — гей», а на вершину власти его толкает «очень богатое гей-лобби» Франции.

На тот момент у политика-центриста не было столь мощного административного ресурса, как сейчас, и все обвинения приходилось комментировать. Так, выступая на одном из митингов, Макрон заявил, что слухи о его тайной жизни «в первую очередь неприятны для Брижит». «Если в болтовне на званом обеде или в пересылаемых письмах вам говорят, что у меня двойная жизнь, то это внезапно ускользнула моя голограмма, но это не я!» отшучивался кандидат.

Зато более агрессивно реагировал его предвыборный штаб. Представитель макроновской кампании Ришар Ферран открыто обвинил Sputnik и Russia Today в распространении «фейковых новостей», намекнув на то, что Кремль пытается повлиять на исход президентской гонки.

Уничтожение репутации

Однако если использование подобных технологий Россией выглядит более-менее понятным, учитывая особенности ее политической культуры, совершенно парадоксальным кажется то, как так называемая «трансфобия» используется политтехнологами западного сообщества, регулярно пытающегося преподать всему миру уроки толерантности и лояльности к праву на гендерную самоидентификацию.

Одной из мишеней подобных информационных кампаний не раз становилась бывшая «первая леди» Америки Мишель Обама. В 2017 году ведущий одного из ток-шоу Алекс Джонс выпустил целый 12-минутный сюжет, в ходе которого приводил различные доводы в пользу того, что жена бывшего 44-го президента США — скрывающий свое прошлое трансгендер. «С первых дней руководства администрации Обамы граждане повсюду изучали видео и фотографии Мишель Обамы и говорили: это же мужчина!», — говорил Джонс.

Обама ожидаемо получила моральную поддержку со стороны либерально мыслящего американского истеблишмента. Бывшую «первую леди» поддержала в том числе чета Клинтон. А правые круги подверглись осуждению. Тем не менее, ситуация не помешала сторонникам конспирологической версии о смене пола возобновить свои нападки на Мишель в 2020 году — уже, по ряду предположений, для того чтобы ослабить агитационную кампанию, которую та развернула в поддержку демократа Джозефа Байдена и его соратницы Камалы Харрис.

Сама Харрис также не избежала скандала с подозрением ее в смене пола, напоминают западные агентства. Однако здесь могла сыграть роль ее сложная история взаимоотношений с ЛГБТ-электоратом, недовольным ее политикой: речь идет о ее опыте работы на должности прокурора, череде ошибок в рассмотрении дел трансгендеров и поддержке законопроектов, направленных на борьбу с секс-индустрией. Было бы очень забавно, если бы однажды выяснилось, что приписать ей трансгендерность попыталось озлобленное ЛГБТ-движение.

***

Нынешняя информационная волна, которая захлестнула Францию, не кажется чем-то экстраординарным с учетом того, что в 2022 году стране предстоят очередные президентские выборы: для политиков Пятой республики хороши все методы. Кажется удивительным лишь то, что в западном сообществе, столь агрессивно декларирующем необходимость уважения к секс-меньшинствам, используют особенности этих же самых социальных групп для того, чтобы уничтожить репутацию неугодного оппонента.

Особую тональность создает то, как заподозренные в смене пола публичные фигуры пытаются изо всех сил доказать «чистоту» своего происхождения. Это заставляет задуматься над тем, насколько реальны ценности так называемой «новой этики». Защита прав меньшинств, пожалуй, требует, чтобы защитники хоть иногда становились на место тех, кого считают нуждающимися в защите, иначе вся стройная и красивая теория о равенстве, культивируемая западными СМИ, летит в пропасть.