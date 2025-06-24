Пакистан официально выдвинул президента США Дональда Дж. Трампа на получение Нобелевской премии мира 2026 года, сославшись на его роль в снижении напряженности между Исламабадом и Нью-Дели во время недавнего военного противостояния и предложение посредничества в кашмирском конфликте между двумя ядерными державами Южной Азии.

Пакистан заявил, что «высоко ценит» посреднические усилия Трампа по Кашмиру, добавив, что «устойчивый мир в Южной Азии невозможен без выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по Джамму и Кашмиру».

Исламабад выразил надежду, что миротворческие усилия Трампа продолжат вносить вклад в региональную и глобальную стабильность, особенно на фоне текущих кризисов на Ближнем Востоке, включая гуманитарную катастрофу в Газе и последнем военном противостоянии между Израилем и Ираном.

Напомним, после удара ВВС США по иранским ядерным объектам Пакистан выступил с осуждением действий американской администрации. Однако несмотря на это столкнулся с критикой за инициативу с Трампом в контексте его личной роли и участия США в геноциде палестинцев в Газе.