ПОЛИТИКА
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Пакистан выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года
Пакистан выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года
Пакистан выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года / TRT Russian
24 июня 2025 г.

Пакистан официально выдвинул президента США Дональда Дж. Трампа на получение Нобелевской премии мира 2026 года, сославшись на его роль в снижении напряженности между Исламабадом и Нью-Дели во время недавнего военного противостояния и предложение посредничества в кашмирском конфликте между двумя ядерными державами Южной Азии.

Пакистан заявил, что «высоко ценит» посреднические усилия Трампа по Кашмиру, добавив, что «устойчивый мир в Южной Азии невозможен без выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по Джамму и Кашмиру».

Исламабад выразил надежду, что миротворческие усилия Трампа продолжат вносить вклад в региональную и глобальную стабильность, особенно на фоне текущих кризисов на Ближнем Востоке, включая гуманитарную катастрофу в Газе и последнем военном противостоянии между Израилем и Ираном.

Напомним, после удара ВВС США по иранским ядерным объектам Пакистан выступил с осуждением действий американской администрации. Однако несмотря на это столкнулся с критикой за инициативу с Трампом в контексте его личной роли и участия США в геноциде палестинцев в Газе.

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