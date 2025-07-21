Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал наступление сложного периода в российско-азербайджанских отношениях, выразив надежду на его скорое завершение. Представитель Кремля также прокомментировал возможный международный иск Баку против Москвы из-за крушения пассажирского самолета.

«Есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет», — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Кремля подчеркнул важность взаимного уважения между странами. «Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских», — добавил он.

По поводу преследования азербайджанцев в России Песков заявил: «Практически все представители азербайджанской диаспоры — наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением. Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону».

Касаясь готовящегося Азербайджаном международного иска против России из-за крушения самолета AZAL, пресс-секретарь отметил, что это «право Азербайджана». «Мы будем ожидать официальных вердиктов всех разбирательств и следствий», — сказал Песков.

Кризис в отношениях начался 25 декабря 2024 года, когда российские средства ПВО сбили пассажирский самолет AZAL, летевший из Баку в Грозный. Инцидент унес жизни 38 человек и вызвал жесткую реакцию президента Азербайджана Ильхама Алиева, потребовавшего извинений и компенсаций.

Новый виток напряженности произошел в июне 2025 года. В Екатеринбурге задержали более 50 этнических азербайджанцев по подозрению в убийствах, двое погибли при задержании. Позже Баку арестовал сотрудников российского радио Sputnik и восьмерых россиян по обвинению в наркоторговле и киберпреступлениях.

Москва ответила арестами лидеров азербайджанской диаспоры, лишением гражданства и задержанием воров в законе азербайджанского происхождения в нескольких российских городах.