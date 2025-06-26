Украина вернула домой очередную группу военнослужащих, освобожденных из российского плена, сообщил Владимир Зеленский вечером в четверг. Число освобожденных президент не уточнил.

Телеканал российского Минобороны «Звезда» подтвердил эту информацию, отметив, что обмен был «паритетным».

Обмен стал уже шестым с начала июня — все они проходят в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня на втором раунде стамбульских переговоров, которые ознаменованы гуманитарным прорывом.

Согласно договоренностям, стороны также обязались передать друг другу по 6 тыс. тел погибших военных и гражданских. Сообщается, что за последние дни Украина получила 6057 тел.

Хотя число вернувшихся домой пленных не уточняется, известно что в начале месяца Москва и Киев провели крупнейший с начала войны обмен пленными, освободив по 1000 человек. Обмен стал возможен в результате договоренностей первого раунда прямых переговоров в Стамбуле, прошедших 16 мая — и впервые с 2022 года.