Израиль впервые начал переговоры с ХАМАС, посвященные не только освобождению заложников, но и перспективе полного прекращения войны в Газе. Об этом сообщил израильский политический источник, знакомый с ходом переговоров, в комментарии газете Haaretz.

По его словам, в отличие от предыдущих сделок, этот диалог затрагивает «все сразу»: и прекращение огня, и будущее Газы, и возвращение всех заложников. «Это очень сложная сделка», — отметил собеседник издания. Основой соглашения может стать 60-дневное перемирие, в течение которого будет освобождено 10 живых заложников и начнутся интенсивные переговоры о прекращении войны.

Источник уточнил, что израильская делегация направилась в Доху с «широкими полномочиями и достаточной гибкостью» для достижения соглашения, не поступаясь ключевыми требованиями безопасности. Если палестинская сторона согласится обсуждать детали, Израиль может направить в Катар вторую делегацию.

Среди условий — не только освобождение 10 живых и 18 погибших заложников, но и обсуждение дальнейшей судьбы сектора Газа, вывода израильских войск и механизма доставки гуманитарной помощи. Несмотря на разногласия, израильские источники считают сделку потенциально осуществимой.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу вечером, что вскоре будут освобождены 10 заложников. Подробностей он не привел.

Ранее, в ноябре 2023 года и январе 2024-го, Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США заключили два частичных соглашения, однако в марте Биньямин Нетаньяху отказался ратифицировать очередную сделку и возобновил наступление. С тех пор число погибших в Газе превысило 59 тысяч человек — подавляющее большинство из них женщины и дети. Израиль обвиняется в геноциде и преследуется в Международных судах по обвинению в военных преступлениях за свою агрессию против палестинского эксклава.