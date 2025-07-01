Израиль и Сирия начали обсуждать возможное мирное соглашение — и президент США Дональд Трамп резко ускорил этот процесс, пишет Axios.

30 июня глава Белого дома подписал указ, снимающий большинство американских санкций с Сирии, отменив политику, действовавшую десятилетиями. Это произошло спустя несколько недель после его встречи с новым сирийским президентом Ахмедом аш-Шарой во время турне по странам Залива.

«Сейчас их (сирийцев) время сиять. Мы снимаем все ограничения. Удачи, Сирия. Покажите нам что-то особенное», — заявил тогда Трамп в Эр-Рияде, пообещав снять санкции.

Указ предусматривает пересмотр статуса Сирии как государства–спонсора терроризма, а также возможную приостановку действия Акта Цезаря — масштабного санкционного пакета, направленного против режима Башара Асада за военные преступления.

Санкции против самого Асада, который, по слухам, укрывается в Москве, сохраняются, уточняет Axios.

На фоне отмены санкций Белый дом хочет добиться примирения между Сирией и Израилем, отмечает издание. Вашингтон уже запланировал предварительные переговоры о соглашении в сфере безопасности. Американский чиновник сообщил Axios, что нормализация возможна, но «на это потребуется время».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил посланнику Трампа по Сирии Тому Баракку, что готов к переговорам с Дамаском — но Израиль настаивает на активной посреднической роли США, отмечает портал.

После падения режима Асада Израиль уничтожил большую часть сирийской военной техники и захватил стратегические районы на юге Сирии. Власти Израиля подчеркивают, что откажутся от этих территорий только в обмен на полноценный мир и дипломатическое признание со стороны Сирии. Де-факто же это расширение израильской оккупации.

Главное препятствие — Голанские высоты, оккупированные Израилем еще в 1967 году. Израиль отказывается возвращать их. Администрация Трампа заявляет, что этот вопрос должны решать сами стороны, однако в Тель-Авиве категорически отвергают обсуждение статуса Голан.

Нетаньяху встретится с Трампом 7 июля в Вашингтоне. Сирия станет одной из ключевых тем повестки.

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