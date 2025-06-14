Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шарой. В центре внимания сторон оказалась эскалация между Израилем и Ираном, а также ее последствия для Ближнего Востока и мира.

Президент Эрдоган отметил, что агрессия Израиля порождает спираль насилия, которая напрямую угрожает региональной безопасности. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы Сирия сохраняла дистанцию от этого конфликта.

В беседе глава турецкого государства также указал, что в условиях растущей напряженности, вызванной действиями Израиля, необходимо проявлять особую бдительность в отношении террористических организаций и радикальных элементов.