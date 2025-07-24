Отразилось на рейтинге

За год уровень доверия к Армянской апостольской церкви (ААЦ) среди местного населения вырос на 10% в то время, как к премьер-министру Николу Пашиняну упал на 8%. Такие данные опроса общественного мнения публикует Международный республиканский институт (IRI).

Однако даже рискуя снижением рейтингов, глава государства показывает, что не намерен сворачивать борьбу, начатую с руководством ААЦ. В этом Пашиняна поддерживают и другие представители правящей элиты.

Так, вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян призвал руководство ААЦ «прекратить антицерковную, незаконную кампанию» и отправить в отставку католикоса Гарегина II (Ктрича Нерсисяна).

Схожую позицию разделяет и мэр Еревана Тигран Авинян, который назвал действия ААЦ «искусственностью и лицемерием».

Последние несколько лет Никол Пашинян ведет борьбу с руководством Армянской апостольской церкви. Формально Армения — светское государство, однако в Конституции страны закреплена особая роль ААЦ как национальной церкви страны. В целом влияния духовенства на общественную жизнь довольно велико.

Непростые отношения с церковью

После прихода Никола Пашиняна к власти отношения правительства с церковью серьезно охладели. ААЦ стала жестко критиковать политику властей, особенно в вопросах внешней политики, включая нормализацию отношений с Турцией и Азербайджаном.

В последние несколько месяцев противостояние сторон обострилось. В начале июня в стране арестовали архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна, заподозренного в планах по захвату власти. Правоохранительные органы Армении сообщили, что предотвратили попытку госпереворота со стороны «криминального олигархического духовенства», в частности, движения «Священная борьба».

Галстанян возглавлял протесты движения «Тавуш во имя Родины» как глава епархии ААЦ, которые прошли весной 2024 года против делимитации и демаркации границы Армении с Азербайджаном, приведшей к возвращению Баку четырех сел в Газахском районе. Помимо этого он выступает против нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

Следственный комитет Армении сообщил, что сторонники «Священной борьбы» планировали создать отряды численностью 200–250 человек, разделенные на группы по 25 бойцов, каждая из которых имела бы конкретную задачу.

Основу ударных ячеек должны были составить бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Также отмечается, что движение приобрело необходимые средства для реализации задуманного.

По данным силовиков, к лету заговорщикам удалось завербовать порядка 1 тыс. человек, в назначенный день у здания правительства Армении должен был начаться митинг для того, чтобы отвлечь внимание властей.

Незадолго до ареста Баграта Галстаняна в Армении задержали российского предпринимателя армянского происхождения Самвела Карапетяна, главы группы компаний «Ташир», одного из крупнейших благотворителей Армянской апостольской церкви.

Никол Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают «чуланы, заваленные рухлядью». После этого на своей странице в соцсетях премьер сообщил, что католикос — духовный лидер ААЦ — Гарегин II нарушил принятый им обет безбрачия, и что у священнослужителя есть как минимум один ребенок, поэтому его необходимо отстранить от управления ААЦ.

По каноническому праву Армянской апостольской церкви Гарегин II не мог быть епископом, архиепископом католикосом в случае нарушения обета безбрачия. Супруга главы правительства Анна Акопян и вовсе назвала Гарегина II «главным мафиозо» страны, а его сторонников — «главными педофилами» Армении.

Церковь заодно с оппозицией

В руководстве церкви раскритиковали инициативы и слова премьер-министра, посчитав их вмешательством в жизнь ААЦ. По словам епископа Геворга Сарояна, его начальник, католикос Гарегин II, «не какой-то развратник, погрузивший церковь в коррупцию, а великий человек, прозванный в народе Строителем».

На сторону церкви встала оппозиция, в частности армянский революционный фронт «Дашнакцутюн» (АРФД), представителей которого обвиняют в причастности к госперевороту, а также руководство группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, также обвиняемого в призывах к мятежу.

Сейчас власти собираются провести массовый митинг в Вагаршапате - городе, в котором расположен административный центр ААЦ Первопрестольный Святой Эчмиадзин, «чтобы всем вместе изгнать Гарегина II из церкви».

Одновременно с этим Никол Пашинян предлагает реформировать церковь, в частности, отстранить от руководства церковью Ктрича Нерсисяна, передав его полномочия «какому-нибудь женатому нравственному священнику».

После этого, по мнению премьер-министра, необходимо утвердить Устав Армянской Апостольской Церкви, который должен быть написан на современном армянском, а также должен быть «кратким и понятным всем», поскольку сейчас из-за отсутствия перевода тысяч правил на современный армянский многие верующие и духовные лица не знают установленных правил, уверен глава правительства.

Потом нужно провести выборы нового католикоса, а всех кандидатов премьер-министр призвал проверить на «добропорядочность» — соответствие требованиям, которые должны быть утверждены уставом.

Программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович считает, что Никол Пашинян продвигает концепцию «реальной» Армении взаимен Армении «исторической», то есть призывает отказаться от исторических предрассудков, от вражды с соседями.

«Это рационально, Ереван выступает за нормализацию отношений с Азербайджаном, в этом направлении есть значительные подвижки. Пашинян заявляет, что он активно к этому стремится и желает этого во благо армянского народа. Шаги Еревана, направленные на нормализацию отношений с соседями, и прежде всего с Азербайджаном, абсолютно логичны и необходимы, это давно назрело. И сейчас появилось уникальное окно возможностей, которым необходимо воспользоваться. Он также добивается нормализации отношений с Турцией, вспомним недавний рабочий визит армянского премьера в Стамбул по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана», — подчеркнул политолог.

По его мнению, Никол Пашинян «пытается переформатировать Армению в более прогрессивном ключе».

«Но это вызывает ярый протест у оппозиции, представителей прежних властей, которые привержены старым идеям, основанным на собственном видении будущего Армении. При этом у оппозиции, кто бы ее ни возглавлял, за семь лет пребывания Пашиняна у власти, так и не получилось его свергнуть. Тем временем раскол в армянском обществе углубился, и поляризация достигает своего пика», — подытожил специалист.