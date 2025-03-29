ПОЛИТИКА
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USAID доживает последние дни
Госдепартамент США уведомил Конгресс о роспуске Агентства по международному развитию (USAID) — процесс завершится к 1 июля
USAID доживает последние дни
Агентство по международному развитию / Reuters
29 марта 2025 г.

Государственный департамент США 28 марта официально сообщил Конгрессу о предстоящем роспуске Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в заявлении Госдепа.

По плану, реорганизация завершится к 1 июля. Часть функций агентства перейдет к Госдепартаменту.

«Правильно оказанная иностранная помощь может продвигать наши национальные интересы, защищать наши границы и укреплять партнерские отношения с ключевыми союзниками. К сожалению, USAID давно отклонился от своей первоначальной миссии. В результате, достижения оказались слишком малы, а затраты слишком высоки», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По информации Reuters, департамент государственной эффективности (DOGE) уведомил сотрудников USAID, что все должности, не предусмотренные законом, будут ликвидированы. В ближайшее время сотрудники получат письма с предложением уволиться — с датой расторжения контракта либо 1 июля, либо 2 сентября.

DOGE пояснил, что Госдепартамент в третьем квартале 2025 года возьмет на себя ключевые программы помощи, ранее курируемые USAID. Однако автоматического перевода сотрудников не будет — планируется отдельный процесс найма.

Ранее, в свой первый день на посту президента 20 января, Дональд Трамп заморозил на 90 дней всю внешнюю помощь, предоставляемую USAID, чтобы проверить, насколько она соответствует «американским ценностям» и приоритетам внешней политики США.

По итогам проверки было отменено 83% программ агентства.

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