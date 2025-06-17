Вашингтон обсуждает с Тегераном возможность прямых переговоров уже на этой неделе, пишет Axios. По словам четырех информированных источников, американский спецпосланник Стив Уиткофф может встретиться с представителями МИД Ирана уже в ближайшие дни.

Официально встреча не подтверждена, но рассматривается как попытка Дональда Трампа в последний момент повернуть с пути войны обратно к дипломатии. Один из чиновников прямо заявил: «Встреча с иранцами находится на рассмотрении». Но ее исход может определить, вступят ли США в военную кампанию по уничтожению ядерной программы Ирана.

Axios отмечает: Трамп предупредил Тегеран — если тот откажется от мирных переговоров на этот раз, то США передадут Израилю сверхтяжелые бомбы для поражения бункеров. Целью атак с применением такой бомбы может стать подземный ядерный центр Ирана в Фордо.

Высокопоставленный источник издания отметил: Трамп считает применение американских супербомб против завода в Фордо ключевым козырем для давления на Тегеран. «Он мыслит в категориях сделок и рычагов давления. А это рычаг», — заявил собеседник Axios.

На фоне ударов Израиля по иранским ядерным объектам Трамп до сих пор отказывался от прямого участия. Однако премьер-министр Израиля Нетаньяху все активнее призывает Вашингтон нанести совместный удар по иранским ядерным установкам.

Пока Трамп утверждает, что верит в возможность соглашения, особенно учитывая слабые позиции Тегерана. 16 июня он призвал граждан Ирана эвакуироваться из Тегерана — сообщение вызвало панику и слухи о вступлении США в войну.

На фоне этого Трамп покинул саммит G7 досрочно. Белый дом опроверг сообщения о военном вмешательстве, но подтвердил: «США готовы защищать свои интересы».

По данным CNN, удары Израиля с 13 июня нанесли серьезный урон трем ключевым ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Исфахане и Фордо. Особенно пострадал Натанз: спутниковые снимки показывают разрушения надземной инфраструктуры, включая электроснабжение нижних уровней, где находятся центрифуги.

Хотя израильские ракеты не достигли подземных залов напрямую, отключение электроэнергии могло вывести оборудование из строя. По данным МАГАТЭ, радиационный фон за пределами объекта в норме, но внутри зафиксировано химическое и радиационное загрязнение.



